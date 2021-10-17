Voleybol: Toplu sonuç

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3. hafta mücadelesi, 5 karşılaşmayla başladı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Altekma-Sorgun Belediyespor: 2-3

Spor Toto-Cizre Belediyespor: 3-0

Bingöl Solhanspor-Arkas Spor: 0-3

Tokat Belediye Plevne-Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3

Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz