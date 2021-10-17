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Voleybol: Toplu sonuç

17.10.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3. hafta mücadelesi, 5 maçla başladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3. hafta mücadelesi, 5 karşılaşmayla başladı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Altekma-Sorgun Belediyespor: 2-3

Spor Toto-Cizre Belediyespor: 3-0

Bingöl Solhanspor-Arkas Spor: 0-3

Tokat Belediye Plevne-Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3

Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1

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