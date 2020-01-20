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  4. Voleybol turnuvasının kazananları belli oldu

Voleybol turnuvasının kazananları belli oldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.01.2020 16:52 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çivril ilçesinde kadınlar arası düzenlenen, mahalli ve kurumlar kategorisinde voleybol turnuvasının kazananları belli oldu.Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ve Çivril Belediyesi işbirliği ile düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

Denizli’nin Çivril ilçesinde kadınlar arası düzenlenen, mahalli ve kurumlar kategorisinde voleybol turnuvasının kazananları belli oldu.
Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ve Çivril Belediyesi işbirliği ile düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi. Kadınlar, mahalli ve kurumlar kategorilerinde takımların yarıştığı turnuva 7 Aralık 2019 ile 16 Ocak 2020 tarihlerinde arasında gerçekleşti. Turnuvaya 12 kurum takımı, 12 mahalli takım ve 5 bayan takımı olmak üzere 29 takım katıldı.
3 farklı kategoride oynanan turnuvada gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar final maçı oynamaya hak kazandı. Final müsabakalarını kazanan takımlar ise turnuva şampiyonu oldu.
Final sonuçları ise şöyle, kadın kategorisinde Pamukkale Voleybol takımı Pomemiçeler takımını 2-1 mağlup etti. Kurum kategorisinde Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı takımı ile Emirhisar İ. O. Takımını 3-0 yendi. Mahalli kategorisinde yarışan bir diğer takım ise Çivril Ülkü Ocakları takımı Çal Garası takımını 3-2 mağlup etti.

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Evren Eczanesi
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