Voleybolcu Beyza Adalı hayatını kaybetti!

Genç voleybolcu Beyza Adalı'nın vefatıyla ilgili Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trakya Gelişim Bayan Voleybol Takımı oyuncusu 17 yaşındaki Beyza Adalı'nın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak Beyza Adalı'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli Adalı ailesine, Trakya Gelişim Voleybol Şubesi'ne ve tüm voleybol camiasına baş sağlığı dileriz."
Federasyon ayrıca cenazeyle ilgili bilgilendirmenin daha sonra yapılacağını açıkladı.
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