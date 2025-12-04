Voleybolda libero nedir, hangi görevleri yapar?

Voleybol takım sporları içerisinde kendisine has dinamiklere sahiptir. Takım sporlarında sporcuların pozisyon bilgisi ve takım içi rol dağılımı çok önemlidir. Voleybolda da sporcuların sınırları hem oyunun akışı hem de bazı kurallarla netleştirilmiştir. Yani voleybolda pozisyona aidiyet çoğu zaman bir görevden öte zorunluluktur.

Voleybol mücadelelerinde takımların sahalarına gelen topu 3 pas içerisinde rakip sahaya göndermeleri gerekmektedir. Sporcular takım arkadaşları dokunmadan çift dokunma yapamaz. Bu sebepten ötürü voleybolda pozisyonlarını kaybetmek veya kendilerine ayrılan alanın dışına çıkmak takımın pas opsiyonlarını kaybetmesine ve atağın başlatılamamasına sebep olabilir. Voleyboldaki bu pozisyon bağlılığını takımlar için konforlu hale getirmesi için libero oyuncu oyuna dahil edilmiştir.

Voleybolda libero nedir?

Voleybolda libero, takım arkadaşlarından farklı renkte forma giyen ve farklı kurallara tabii olan oyuncudur. Takımların arka alanlarında görev alan ve birinci görevi savunma olan karşılama görevinde yer alır.

Libero sistemi 1988 yılından itibaren voleybola gelmiştir. Liberoların oyuna kazandırılma amaçları arasında savunma oyunlarının güçlendirilmesi bulunur. Ayrıca ralli sürelerinin uzatılması ile birlikte oyunun hızlandırılması ve takımların hücumda daha aktif kalabilmesini sağlamak da görevidir

Liberoların sahip olduğu bazı haklar ve yasaklar mevcuttur. Bunlar takımlarına savunma oyun kurulumunda avantaj sağlayan haklardır. Yasaklar ise rakip takım aleyhine dezavantaj sağlamasını önleme üzerinedir.

Takımların liberoların oyuna giriş-çıkış haklarında sınırlaması yoktur. Genellikle arka alan oyuncularının yerine girip rotasyonlu olarak sahada görev alabilir. Takımlar için bir değişiklikle versatil bir oyun planına sahip olmalarını sağlamaktadır. Rotasyon bozmadan oyuncu değiştirme hakkına sahip olan tek pozisyondur.

Liberoların özellikleri arasında:

Çeviklik

Hız

Oyun zekası gibi teknik ve taktik özellikler yer alır. Takım arkadaşlarını yönlendirme görevini üstlenebilirler.

Libero hangi görevleri yapar?

Libero takımın savunmadaki temel direği ve pas opsiyonlarının merkezidir. Rakipten gelen topu karşıladığı sırada takımının ralli sırasında hücumu değerlendirmesi için ideal pasları hazırlama görevini de üstlenir. Pasöre manşetle pas hazırlığı yapabilir. Pasörün olmadığı durumlarda da ikinci pası atabilir. Buradaki kural smaç hattının önündeyken topu parmak ucu pasla atamamasıdır. Bu liberonun hücum katkısını sınırlamak için uygulanan bir kuraldır.

Liberonun savunmaya yönelik sınırlaması da blok yapamamasıdır. Libero savunmada manşetle karşılama görevini üstlenebilir. Arka alandayken ön hatta parmak pas ve manşet pasla oyun kurulumunu organize edebilir. Bu sebeple liberolar arka alanda tutulur. Ön alandaki görevleri genellikle kısıtlanmıştır.

Liberolar da diğer oyuncular gibi çift dokunuş yapamazlar. Bu konuda bir ayrıcalıkları yoktur.