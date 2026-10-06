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Voleybolda Şampiyonlar Kupası VakıfBank'ın! Eczacıbaşı'nı devirdi

AXA Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası finalinde Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenen Vakıfbank şampiyon oldu.

Voleybolda Şampiyonlar Kupası VakıfBank'ın! Eczacıbaşı'nı devirdi
Burak Kavuncu

2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon belli oldu. Eczacıbaşı ile karşı karşıya gelen VakıfBank, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 3-2 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

VAKIFBANK İLK İKİ SETİ ALDI

Voleybolda Şampiyonlar Kupası VakıfBank ın! Eczacıbaşı nı devirdi 1

Karşılaşmaya etkili başlayan VakıfBank, ilk sette rakibine 25-21 üstünlük kurdu. İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren sarı-siyahlılar, 25-23'lük skorla durumu 2-0'a getirdi.

ECZACIBAŞI GERİ DÖNDÜ

Voleybolda Şampiyonlar Kupası VakıfBank ın! Eczacıbaşı nı devirdi 2

Maçın üçüncü setinde Eczacıbaşı oyunun kontrolünü ele aldı. Turuncu-beyazlı ekip, üçüncü seti 25-19 kazanarak farkı 2-1'e indirdi.

Dördüncü sette de üstünlüğünü sürdüren Eczacıbaşı, 25-17'lik skorla mücadelede dengeyi sağladı ve karşılaşmayı karar setine taşıdı.

KUPA VAKIFBANK'IN!

Büyük çekişmeye sahne olan final setinde hata yapmayan VakıfBank, Eczacıbaşı'nı 15-10 mağlup etti.

Bu sonuçla rakibini toplamda 3-2 mağlup eden VakıfBank, 2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
VakıfBank Voleybol
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