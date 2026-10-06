Voleybolda Şampiyonlar Kupası VakıfBank'ın! Eczacıbaşı'nı devirdi

2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon belli oldu. Eczacıbaşı ile karşı karşıya gelen VakıfBank, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 3-2 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

VAKIFBANK İLK İKİ SETİ ALDI

Karşılaşmaya etkili başlayan VakıfBank, ilk sette rakibine 25-21 üstünlük kurdu. İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren sarı-siyahlılar, 25-23'lük skorla durumu 2-0'a getirdi.

ECZACIBAŞI GERİ DÖNDÜ

Maçın üçüncü setinde Eczacıbaşı oyunun kontrolünü ele aldı. Turuncu-beyazlı ekip, üçüncü seti 25-19 kazanarak farkı 2-1'e indirdi.

Dördüncü sette de üstünlüğünü sürdüren Eczacıbaşı, 25-17'lik skorla mücadelede dengeyi sağladı ve karşılaşmayı karar setine taşıdı.

KUPA VAKIFBANK'IN!

Büyük çekişmeye sahne olan final setinde hata yapmayan VakıfBank, Eczacıbaşı'nı 15-10 mağlup etti.

Bu sonuçla rakibini toplamda 3-2 mağlup eden VakıfBank, 2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.