Voleybolda smaç nedir, nasıl yapılır?

Voleybolda temel amaç topu rakip alana karşılanamayacak şekilde göndermektir. Rakip sahanın çeşitli noktalarına gönderilen toplar vuruş şiddeti açısından dezavantaj oluşturabilir. Smaç, yön ve şiddet açısından sayıya en yakın vuruştur.

Voleybol takım oyunu ve pozisyon diziliminin önemli olduğu bir spordur. Oyuncuların saha içindeki pozisyonları büyük oranda savunma ve hücumda rollerini belirler. Seyrek durumlar haricinde savunma hücumları savunmada ve hücum oyuncuları da hücumda kalır. Bu durum voleybol oyun kuralları ile de büyük oranda belirginleşmiştir.

Voleybolda temel amaç topun kendi yarı alanında yere değmesini engellemektir. Her ralli süresinde oyuncular topu karşı sahaya göndererek rakip alanda yere düşmesini veya rakibin hata yapmasını sağlamaya çalışır. Hatalı davranışlar içinde topun saha dışına atılması veya 3 dokunuş hakkı içerisinde topu rakip sahaya gönderememek gibi durumlar yer alır.

Voleybolda 3 dokunuş hakkı oyunun temelinde yer alır. Takımların 3 hakta kuracakları strateji önemlidir. Smaç vuruşları da 3 hakkın en doğru kullanımları arasında yer alır.

Voleybolda smaç nedir?

Voleybolda smaç hücumlarda bir oyuncunun zıplayarak topa havada kuvvetli ve sert bir şekilde vurarak rakip yarı alana gerçekleştirdiği dikey bir vuruş türüdür. Smaç vuruşu voleyboldaki savunma ihtimali en düşük ve muhtemel sayı olma ihtimali en yüksek görülen vuruştur.

Smaç vuruşuna yapılan savunmalar ön alan oyuncularının bloklarıyla mümkün olur. Ancak blok vuruşuna ön alan oyuncuları dışındaki oyuncular kalkamaz. Bu da topu servis veya doğrudan gönderilen karşılamalara göre daha kısıtlı bir savunma sayısına sebep olur. Smaçı savunulması zor yapan iki etkenden birisi budur. Diğeri ise vuruşların hazırlanış ve uygulanış bakımından uygulanma sürecidir.

Smaç pozisyon olarak en müsait oyuncuyla yapılır ve son derece kuvvetli bir vuruş gerçekleştirilir. Rakip savunma için dar bir savunma penceresinde şiddetli bir vuruşu hem de daha az sayıda oyuncuyla karşılamak smaçın önemini ortaya çıkartmaktadır. Smaç takımlar tarafından genellikle üçüncü vuruş olarak gerçekleştirilir. Bu pozisyonun daha net hazırlanmasını sağlar. Smaç formül olarak güç, zamanlama ve koordinasyon gerektirir.

Voleybolda smaç nasıl yapılır?

Voleybol hücum aksiyonlarının önemli bir parçası smaçtır. Smaç yapılırken birkaç aşamada takip edilir. Smaç pası için pasör pozisyonu hazırlar. Bu noktada oyuncuların birbirleriyle uyumu önemlidir. Smaçör oyuncu pozisyona birkaç adımlık hızlanmayla gelir. Bu sebeple pasörün ideal mesafeye smaçörün yetişebileceği bir hızda pası göndermesi gerekir. Topa hızlanarak gelen smaçör kazandığı momentumla son iki adımda patlayıcı bir zıplamayı birleştirir. Zıplama anında vücut dik bir açıyla düzeltilir ve kollar arkaya uzatılarak yay pozisyonu alınır. Tam tepe noktasına ulaşıldığında kol bir kamçı gibi topa vurur ve vücudun kazandığı momentumla top baskılanarak rakip alana gönderilir.

Smaç teknikleri topun nereye gönderileceğinin belirlenmesini içerir. Topa yön vermek için topun doğru noktasına vurmak gerekir. Smaçörün amacı rakip savunma blokunun müdahale edemeyeceği bir noktaya topu göndermektir. Smaç sırasında topa file üstünden geçmeden vurulması, fileye temas edilmesi ve topa açık el yerine yumruk veya bilekle hatalı temas etmek yasaktır.

