MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Volkan Aslan kimdir, kaç yaşında? Aylin Coşkun'un eşi Volkan Aslan ne iş yapıyor, nereli?

Volkan Aslan kimdir, kaç yaşında? Aylin Coşkun'un eşi Volkan Aslan ne iş yapıyor, nereli?

29.09.2023 11:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkan Aslan kimdir ve kaç yaşında gibi sorular merak ediliyor. Her yeni bölümde farklı bir konuğu ağırlayan 2. Sayfa programının bugünkü konuğu Aylin Coşkun oldu. Bu gelişmenin ardından Aylin Coşkun'un 2019 yılında nikah masasına oturduğu eşi Volkan Aslan gündeme geldi. Peki, Volkan Aslan kimdir, kaç yaşında? Aylin Coşkun'un eşi Volkan Aslan ne iş yapıyor, nereli?

Aylin Coşuk'un eşi Volkan Aslan'ın hayatına dair merak edilenler araştırılıyor. Aylin Coşkun, 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayacak olan Aylin Coşkun ve eşi Volkan Aslan'ın hayatına dair detaylar merak edildi. Çok sayıda albümü bulunan Aylin Coşkun 2019 yılında Volkan Aslan ile nikah masasına oturmuştu. Peki, Volkan Aslan kimdir?

VOLKAN ASLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aylin Coşkun, eşi Volkan Aslan ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak 2019 yılında nikah masasına oturan Aylin Coşkun ile Volkan Aslan'ın 4 yılıdır evli ve 17 yıldır beraber oldukları biliyor.

376791137_1011767266806075_2395645706473378709_n

AYLİN COŞKUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1976'da Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da doğan sanatçı İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculukta icra etmiştir. Şarkıcı günümüze kadar 7 tane albüm yapmıştır.

270353661_3011813815741881_3147235337202715779_n

2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkatmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etmiştir. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yapmıştır.

375679291_857859762441017_1149653698700591717_n

AYLİN COŞKUN'UN ALBÜMLERİ

2004 Masal

2006 Tam Zamanı

2008 Dönmez O

2012 Marka

2014 Pas Pas

2015 Çalkala

2015 Star Ben

2016 Saftirik

2018 Sinsirella

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilan Polat iddialardan sonra 'yok oldu!' Sebebi ortaya çıktı... Susmaları için bakın kaç para ödemişDilan Polat iddialardan sonra 'yok oldu!' Sebebi ortaya çıktı... Susmaları için bakın kaç para ödemiş
Keşke ölmeden önce hatırlasaydınız!Keşke ölmeden önce hatırlasaydınız!
Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! 15 saniyede... Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! 15 saniyede...
Anahtar Kelimeler:
Aylin Coşkun Müge Dağıstanlı Gülşen Yüksel Volkan Aslan 2. sayfa magazin yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.