Volkan Aslan kimdir, kaç yaşında? Aylin Coşkun'un eşi Volkan Aslan ne iş yapıyor, nereli?

Aylin Coşuk'un eşi Volkan Aslan'ın hayatına dair merak edilenler araştırılıyor. Aylin Coşkun, 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayacak olan Aylin Coşkun ve eşi Volkan Aslan'ın hayatına dair detaylar merak edildi. Çok sayıda albümü bulunan Aylin Coşkun 2019 yılında Volkan Aslan ile nikah masasına oturmuştu. Peki, Volkan Aslan kimdir?

VOLKAN ASLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aylin Coşkun, eşi Volkan Aslan ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak 2019 yılında nikah masasına oturan Aylin Coşkun ile Volkan Aslan'ın 4 yılıdır evli ve 17 yıldır beraber oldukları biliyor.

AYLİN COŞKUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1976'da Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da doğan sanatçı İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculukta icra etmiştir. Şarkıcı günümüze kadar 7 tane albüm yapmıştır.

2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkatmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etmiştir. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yapmıştır.

AYLİN COŞKUN'UN ALBÜMLERİ

2004 Masal

2006 Tam Zamanı

2008 Dönmez O

2012 Marka

2014 Pas Pas

2015 Çalkala

2015 Star Ben

2016 Saftirik

2018 Sinsirella

