Volkan Bayarslan'a şok! Bir sonraki testlere kadar ligde maç yönetemeyecek

MHK, Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunda görev alacak hakemlerin listesini açıklamıştı. Listede ismi olan Volkan Bayarslan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

ATLETİK TESTLERİ GEÇEMEDİ

Volkan Bayarslan ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. FIFA atletik testini geçemeyen Bayarslan, testleri geçene kadar Süper Lig'de hiçbir maçta görev yapamayacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon Süper Lig'de görev yapacak hakemler şöyle:

Zorbay Küçük (Adana), Alper Akarsu, Burak Pakkan, Kadir Sağlam (Ankara), Burak Şeker, Murat Erdoğan, Ömer Faruk Turtay (Antalya), Bahattin Şimşek (Aydın), Oğuzhan Çakır (Balıkesir), Arda Kardeşler, Cihan Aydın (Bursa), Ali Şansalan (Çanakkale), Ümit Öztürk (Denizli), Turgut Dorman (Eskişehir), Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, Mehmet Türkmen, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan (İstanbul), Direnç Tosunluoğlu, Emre Kargın, Halil Umut Meler (İzmir), Muhammet Ali Metoğlu (Rize), Atilla Karaoğlan (Sakarya).