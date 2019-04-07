Volkan Demirel: 20 yıllık gelenek devam edecek

Fenerbahçe'de 5 şampiyonluk yaşamış, 17 yılı geride bırakmış Volkan Demirel, futbolu bırakmak için erken olduğunu söyledi. TRT Spor'un sorularını yanıtlayan tecrübeli eldiven, "Jübile gibi niyetim yok ama yaptırıyorlar bize. Fizik durumuma baktığımda erken olduğunu düşünüyorum." dedi.

Başarılı eldiven, "4. yıldızı ve 6. şampiyonluğumu kazanmadan bırakmak istemiyorum. İsteklerim çok büyük istekler değil. Bir camiada en fazla kalan oyuncu olmak istiyorum. Uzun zamandır bir yerde kalan herkes için 'değişim değişim' deniyor. 8 maç kaldı. Şans verilirse elimden geleni yapacağım. Görev verilmese de kulübede elimden geleni yapacağım. Önümüzdeki sezon oturur konuşuruz. Şampiyonluk ve 4. yıldızdan sonra kendi jübilemi yaparım." diye konuştu.

"20 YILLIK GELENEĞİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

"Böyle bir sezon hiç yaşamadım" diyen ve "Şampiyonluk mücadelesinde olmaktan daha zor bir durum. Reaksiyon göstermekte zorlanıyoruz" değerlendirmesi yapan Volkan Demirel, "20 yıldır süren bir geleneğimiz var. Bu geleneği devam ettirmek istiyoruz. Devam ettireceğimize de inanıyorum. Derbi atmosferleri farklı olur. Kimse önceden ne olacağını bilemez. Umarım kavgasız, gürültüsüz bir derbi olur. F.Bahçe-G.Saray maçları futbol bayramıdır. Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi" dedi.