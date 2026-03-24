Volkan Demirel, ''Bu yetenekle Portekiz Milli Takımı'na seçilir'' demişti! Gerçek oldu

Futbol sahalarında eşine az rastlanır, film senaryolarını aratmayacak bir başarı öyküsü Gençlerbirliği’nin kalesinden Lizbon’a uzandı. Transferin son günü sessiz sedasız Ankara’ya gelen Ricardo Velho, bir "fesih maddesi" sayesinde girdiği kaleden Portekiz Milli Takımı’na kadar yükseldi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEKTİ, MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ! RICARDO VELHO’NUN İNANILMAZ HİKAYESİ

Gençlerbirliği'nin Portekizli kalecisi Ricardo Velho, dünya futbol tarihine geçecek bir "kader anı" ile hayatının dönüm noktasını yaşadı. Transferin son günü imza atan ancak Başakşehir maçına kadar tek bir dakika bile şans bulamayan Velho, o gün oynamasa sözleşmesi feshedilip ülkesine dönecekti. Volkan Demirel'in "Kulübü korumak için oynattım" diyerek kaleye sürdüğü dev eldiven, bugün Cristiano Ronaldo'lu Portekiz Milli Takımı'na davet edildi.

FESHİN EŞİĞİNDEN MİLLİ TAKIMA...

Ricardo Velho’nun Başkent macerası aslında bir belirsizlikle başladı. Transfer döneminin son saatlerinde kadroya dahil edilen tecrübeli kaleci, haftalarca yedek kulübesine hapsoldu. Teknik direktör Volkan Demirel, o gün tamamen stratejik bir kararla, "Kulübü korumak ve yatırımın boşa gitmesini engellemek için" Velho’yu ilk 11’de sahaya sürdü.

VOLKAN DEMİREL'İN KEHANETİ GERÇEK OLDU

Başakşehir karşısında sergilediği epik performansla sadece sözleşmesini kurtarmakla kalmayan Velho, kaleyi de bir daha bırakmamak üzere devraldı. Maçın ardından Volkan Demirel’in, "Portekiz Milli Takımı’na seçilecek potansiyeli var, göreceksiniz" sözleri o günlerde iddialı bir yorum olarak görülse de, bugün o kehanet gerçeğe dönüştü. Velho, Gençlerbirliği formasıyla kalesinde devleştiği haftaların ardından, Portekiz Milli Takımı’nın açıklanan son kadrosunda kendisine yer buldu.