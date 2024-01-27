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Volkan Demirel'den acı itiraflar! ''Yeri geliyor duş almaya su bulamıyoruz''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.01.2024 22:18 | Son Güncelleme:
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada sezon sonuna kadar Hatayspor’da kalacağını vurgulayarak, "Önemli olan 3 puandı, aldığımız için mutluyum" dedi.

A. Hatayspor, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Y. Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti.

"FUTBOLA SADECE LİGDEKİ KONUMA GÖRE BAKMAK YANLIŞ"

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Maç ardından basın toplantısında konuşan A. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, “3 puan aldığımız için mutluyuz. 10 haftadır galip gelemeyen bir Hatayspor takımı var. Belki zaman zaman kötü oyunlar oldu ama biz ne yaptığımızı bilen bir ekibiz. Son 2 haftadır savunmaya döndük. Çünkü ülkemizde futbol, aldığınız puan ve tabeladan ibaret. Fakat bizim planımız çok daha başka. Hatayspor’u hem bu zor dönemde para harcatmadan hem de gelecek 3-4 sene boyunca çok rahat emin adımlarla bu ligde her kulvarda mücadele edebilmesini sağlamak. Ben bunu sağlamaya çalışıyorum. Cuma günü itibarıyla şu anda Hatayspor takımı sıfır borçla belki Türkiye liglerindeki en temiz takımdır. Şu anda elimizdeki oyuncularla da gelecek 3-4 senenin zeminini hazırladık. Futbola sadece ligdeki konuma göre bakmak yanlış. Kulübü yapılandırmak daha önemlidir” diye konuştu.

"AİLEME LAF ATANA DA ÇOK BÜYÜK CEVAP VERİRİM"

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Demirel yaptığı açıklamada, "Yeri geliyor duş almaya suyumuz olmuyor bizim. Hatayspor'u ağzına alan herkes dikkat etsin. Dikkat etmeyen varsa, ben dikkat ettireceğim. Hatayspor benim ailem. Hatayspor'a dil uzatan benim aileme dil uzatmıştır. Aileme laf atana da çok büyük cevap veririm. O yüzden herkes dikkat etsin." ifadelerini kullandı.

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