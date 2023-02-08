SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. Volkan Demirel'den Atsu açıklaması geldi! Dün enkazdan çıkarıldığı açıklanmıştı fakat olay tamamen farklıymış!

Volkan Demirel'den Atsu açıklaması geldi! Dün enkazdan çıkarıldığı açıklanmıştı fakat olay tamamen farklıymış!

08.02.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat Atsu'nun enkaz altında kalan Hataysporlu oyuncu Atsu'nun enkaz altından çıkarıldığını söylemesi sonrası Volkan Demirel bu bilginin doğru olmadığını duyurmuştu. Demirel'in bu açıklamalar sonrasında Mustafa Özat kendisine gelen bilgilerin doğru olmadığını, Atsu ve Taner Savut'un halen enkazda olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Volkan Demirel'den Atsu açıklaması geldi! Dün enkazdan çıkarıldığı açıklanmıştı fakat olay tamamen farklıymış!

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay'da, Atakaş Hataysporlu bazı futbolcular enkaz altında kalmış, bu kabusu yaşayan Kerim Alıcı kendi imkanlarıyla enkazdan çıkarken, Christian Atsu ve spotif direktör Taner Savut'un enkaz altında olduğu öğrenilmişti.

Başkan Vekili Mustafa Özat, konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada Christian Atsu'nun enkazdan yaralı olarak kurtarıldığını ancak sportif direktör Taner Savut'un hala enkaz altında olduğunu açıklamıştı.

"HASTANEDE OLSALAR BUNU PAYLAŞMAZ MIYIM?"

63e0e2bd86b24431ec63824d

Özat'ın bu açıklamalarının ardından konuşan Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, "Atsu ve Taner Savut'tan henüz haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım? Haber gelir gelmez paylaşırım. Çok zor şeyler yaşadık. Ben varım diye, inanıp gelen insanları incecik aralıktan, havanın bile zor geçeceği bir aralıktan çıkardık, çok şükür hepsi kurtuldu. İnsanlar gece gündüz çalışıyor, inşallah ikisi de kurtarılacak. Bütün takım ailelerine sığındı. Bilgi geldikçe ben her şeyi paylaşırım." ifadeleri sonrası Mustafa Özat konuyla alakalı bir açıklama daha yaptı.

"DOĞRU DEĞİLMİŞ"

3563105_810x458

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat "Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarıldığına dair bilgi almıştım. Ancak şu anda gelen bilgi Atsu ve Taner Savut hocamızın enkaz altında olduğuna dair." açıklamasını yaptı.
Depremi şiddetli şekilde hisseden ve sayısız yıkılan binanın olduğu Hatay'da Nijeryalı futbolcu Christian Atsu'nun enkazdan çıkarıldığı öne sürülmüştü. Ancak son yapılan açıklamalarla, 31 yaşındaki futbolcunun henüz enkazdan çıkarılamadığı belirtildi.

"HASTANEDE YOK"

zW3p0V7WhkiDZsn6-sfzRQ (1)

Hatayspor Kulüp Doktoru Gürbey Kahveci ise Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Dörtyol Hastanesi'ne kaldırıldı" diye haber gelince özellikle gidip baktık ama yok. Şu an Taner ağabey ve Cristian Atsu'yu bulunamadı kabul ediyoruz maalesef." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatayspor'un eski kalecisi! 'Burası evimdi...'Hatayspor'un eski kalecisi! 'Burası evimdi...'
''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''
Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Volkan Demirel atakaş ust yaşında ürri̇yet erden hürriyet gaze hürriyet ga da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Yıkılan bina sayısını ve acı tabloyu duyurdu! '%3'üne ulaştık'

Yıkılan bina sayısını ve acı tabloyu duyurdu! '%3'üne ulaştık'

Atsu'nun menajeri anlattı, İngilizler şok içinde dinledi... "20 dakika önce evine geçti"

Atsu'nun menajeri anlattı, İngilizler şok içinde dinledi... "20 dakika önce evine geçti"

Gökhan Zan canlı yayında acı haberi verdi ve o enkazı gösterdi! 'Çürük raporu vardı'

Gökhan Zan canlı yayında acı haberi verdi ve o enkazı gösterdi! 'Çürük raporu vardı'

Volkan Demirel İstanbul'da! Fenerbahçe'den paylaşım...

Volkan Demirel İstanbul'da! Fenerbahçe'den paylaşım...

9 yıl Galatasaray forması giymişti! Milli sporcunun cansız bedenine ulaşıldı

9 yıl Galatasaray forması giymişti! Milli sporcunun cansız bedenine ulaşıldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.