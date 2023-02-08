Volkan Demirel'den Atsu açıklaması geldi! Dün enkazdan çıkarıldığı açıklanmıştı fakat olay tamamen farklıymış!

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay'da, Atakaş Hataysporlu bazı futbolcular enkaz altında kalmış, bu kabusu yaşayan Kerim Alıcı kendi imkanlarıyla enkazdan çıkarken, Christian Atsu ve spotif direktör Taner Savut'un enkaz altında olduğu öğrenilmişti.

Başkan Vekili Mustafa Özat, konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada Christian Atsu'nun enkazdan yaralı olarak kurtarıldığını ancak sportif direktör Taner Savut'un hala enkaz altında olduğunu açıklamıştı.

"HASTANEDE OLSALAR BUNU PAYLAŞMAZ MIYIM?"

Özat'ın bu açıklamalarının ardından konuşan Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, "Atsu ve Taner Savut'tan henüz haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım? Haber gelir gelmez paylaşırım. Çok zor şeyler yaşadık. Ben varım diye, inanıp gelen insanları incecik aralıktan, havanın bile zor geçeceği bir aralıktan çıkardık, çok şükür hepsi kurtuldu. İnsanlar gece gündüz çalışıyor, inşallah ikisi de kurtarılacak. Bütün takım ailelerine sığındı. Bilgi geldikçe ben her şeyi paylaşırım." ifadeleri sonrası Mustafa Özat konuyla alakalı bir açıklama daha yaptı.

"DOĞRU DEĞİLMİŞ"

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat "Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarıldığına dair bilgi almıştım. Ancak şu anda gelen bilgi Atsu ve Taner Savut hocamızın enkaz altında olduğuna dair." açıklamasını yaptı.

Depremi şiddetli şekilde hisseden ve sayısız yıkılan binanın olduğu Hatay'da Nijeryalı futbolcu Christian Atsu'nun enkazdan çıkarıldığı öne sürülmüştü. Ancak son yapılan açıklamalarla, 31 yaşındaki futbolcunun henüz enkazdan çıkarılamadığı belirtildi.

"HASTANEDE YOK"

Hatayspor Kulüp Doktoru Gürbey Kahveci ise Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Dörtyol Hastanesi'ne kaldırıldı" diye haber gelince özellikle gidip baktık ama yok. Şu an Taner ağabey ve Cristian Atsu'yu bulunamadı kabul ediyoruz maalesef." ifadelerini kullandı.

