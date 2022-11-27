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Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması! ''Ben isteseydim...''

27.11.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe dönemiyle ilgili konuşan Demirel, kendinin istemesi halinde Fenerbahçe'de kalabileceğini fakat ayrılmayı seçtiğini açıkladı.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması! ''Ben isteseydim...''

Süper Lig'de 1 puanı bulunan Hatayspor'un başına geçtikten sonra takımı adeta ayağa kaldıran Volkan Demirel, Fanatik gazetesine açıklamalarda bulundu.

"İSTESEYDİM ORADA KALABİLİRDİM"

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“Hayatta kararlar alırken bazı riskleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Risk nedir, risk bakıldığında evet Fenerbahçe’de devam eden bir kariyer, sonrasında antrenörlük. Orada belki hayatına devam edebilirsin. Ben isteseydim orada kalabilirdim. Ben öyle bakmıyorum, her zaman omuzlarıma yük alıp onları taşımayı çok severim, onları taşımak bana çok büyük gurur ve onur verir. Karagümrük takımına gittiğimizde düşme hattıyla yakın mesafe vardı, düşme hattının 4 puan üzerinde aldık, kendi adımıza çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum imkanlarımız doğrultusunda.”

"HEDEFİM FENERBAHÇE"

Karagümrük takımına gittiğimizde düşme hattıyla yakın mesafe vardı, düşme hattının 4 puan üzerinde aldık, kendi adımıza çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum imkanlarımız doğrultusunda.Benim her zaman hedefim var. Mesela Hatay benim için bir hedefti, Karagümrük bir hedefti. Hatay’dan sonra bir hedefim var, Hatay’dan sonrasının sonrası da hedefim var. Hedef bitmez. Bir yere geldikten sonra eğer orayı yeterli görürseniz, orada basketbol topu gibi sekerseniz. Bir yere geldikten sonra başka bir hedef koyarsanız tırmanmaya başlarsınız. Herkesin bir hedefi var. Benim de hedefim Fenerbahçe, Milli Takım. Yurt dışında iyi bir takımda ülkemi temsil etmek."

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