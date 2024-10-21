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Volkan Demirel'den Fenerbahçe için çarpıcı iddia! Samsunspor maçı sonrası patladı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.10.2024 07:32
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Fenerbahçe, Samsunspor ile dramatik bir şekilde 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu ve şimdilerde yorumculuk yapan Volkan Demirel bu karşılaşma sonrası flaş açıklamalarda bulunarak Fenerbahçe taraftarının içinde bulunduğu durumu özetledi.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe için çarpıcı iddia! Samsunspor maçı sonrası patladı...

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor'la 2-2 berabere kaldığı maçı yorumlayarak ilginç ifadeler kullandı.

"MOURINHO'DAN BEKLİYORDUK, YAPILAN TRANSFERLERDEN BEKLİYORDUK"

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"Fenerbahçe takımında şu anda mutsuzluk ve umutsuzluk birbirine karışmış durumda. Mutsuzluk neden? Bulunduğu ortamdan. Umutsuzluk da neden? Hepimiz bir şeyler bekliyorduk. Jose Mourinho'dan bekliyorduk, yapılan transferlerden bekliyorduk."

"BELLİ Kİ BU BÖYLE DEVAM EDECEK"

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"Bir milli ara sonrasını görelim diyorduk ancak şu anda değişen bir şey yok ama belli ki bu böyle devam edecek. Bir değişiklik bir değişkenlik görebilecek miyiz diye bekledik ama olmadı. İç sahada oynanan maçlarla deplasmanda oynanan maçların oyun kurgularında bir değişiklik veya oynanan takımlara karşı bir oyuncu tercihleri, rakibe göre planlanan metotlar görmedik. Veya 2-1 öndesin, Fenerbahçe 7 kişi savunma yapar mı! Büyük soru işareti."

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Anahtar Kelimeler:
Volkan Demirel fenerbahçe
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