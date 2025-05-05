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Volkan Demirel'den Fenerbahçe ve Jose Mourinho için sürpriz talep! Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'ya veto

Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluğunu mucizelere bırakan ve bu seneyi de es geçen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun olası ayrılığı üstünde durulurken Volkan Demirel'den sürpriz bir çıkış geldi.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe ve Jose Mourinho için sürpriz talep! Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'ya veto
Emre Şen

Volkan Demirel, Asist Analiz'de Fenerbahçe'nin iç gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Demirel, Jose Mourinho'nun derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

"TARAFTARININ MOURINHO'YU İSTİFA ETTİRMESİ LAZIM"

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"Tamam yönetimi eleştirelim istifa diyelim ama onun öncesinde Mourinho istifa demek lazım. Fenerbahçe taraftarının Mourinho'yu istifa ettirmesi lazım. Diyelim ki yönetim gitti ya da kaldı, Fenerbahçe taraftarı seneye Mourinho ile devam etmeye razı mı? Bence değil kimse. Önce bu işi çözmek lazım. Mourinho, Fenerbahçe'nin bugün birinci sorunudur. Dün mesela çok yoruldum diyor, ne gördün de yoruldun?"

"MOURİNHO DA MOURİNHO'YSA GİT ARKADAŞIM"

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"İstediğin her oyuncu alınmış, imkanlar verilmiş, neyde zorlanıyorsun? Mourinho'nun büyük bir tazminatı olduğunu biliyoruz, bu parayı Fenerbahçe kulübüne ödettirmeyin. Fenerbahçe taraftarının istifa ettirmesi lazım. Mourinho da Mourinho'ysa git arkadaşım."

"SERGEN YALÇIN VE ABDULLAH AVCI OLMAZ"

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"Fenerbahçe'yi, Fenerbahçelilerin yönetmesi lazım. Sergen Yalçın ya da Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye olmaz. Fenerbahçeli değiller. Ben kendim hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Şu an birinci konu Mourinho'nun istifa etmesi olması lazım."

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