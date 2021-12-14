Volkan Demirel'den Fenerbahçeli futbolculara eleştiri

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK mağlubiyetinin yankıları devam ediyor. Volkan Demirel yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem olmayı başardı.Volkan Demirel “Dağınık bir Fenerbahçe vardı. Bireysel hatalar çoktu. Hiç beklenmedik, umulmadık oyunculardan. Bu kadar hata yaparsanız 3 gol yersiniz. Kalecinin de 2 tane çıkardığı net pozisyon var. Gaziantep’in daha iyi bir oyunu olduğu, istediği skoru aldığı bir maç oldu. Gaziantep iyi takım savunması yaptı. Bekleyip çıkışlarla, Fenerbahçe’nin hatalarıyla kaleye gittiler. Gaziantep bunu yaptı golleri buldular. Bireysel hatalar, beklenmedik hataları ve bunların tamamının golle sonuçlanması Fenerbahçe adına eksi yazacağımız bir nokta” dedi.

‘RÖPORTAJA OYUNCU MU VERMEK İLK DÜŞÜNCELERİ?’

Volkan Demirel ayrıca “Fenerbahçe 3-2 yenildi. Kazansa 2. sıraya geçecek. Şampiyonluk yolundaki Trabzonspor’a yaklaşacak. Maç biteli 5-6 dakika olmadan Fenerbahçe’den 2 oyuncu röportaja geliyorsa içeride demek ki bu konuşulmuyor. Şampiyonluğa gidiyorsunuz. Ben yenilsem, soyunma odasına bir girerim, ‘Kardeşim bu maç yenildik ama siz nasıl bir maç kaybettiğimizin, nasıl bir durumdan nereye geldiğimizin farkında mısınız’ diye silkelerim insanları. Bir isyan olması lazım. Bunu dile getirmek lazım. Röportaja oyuncu mu vermek ilk düşünceleri. Bunu yadırgıyorum” ifadelerini kullandı.

