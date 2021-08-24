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Volkan Demirel'den Fernando Muslera'ya övgü dolu sözler

24.08.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yorumculuğa başlayan Volkan Demirel, Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi.

Volkan Demirel'den Fernando Muslera'ya övgü dolu sözler

Sarı lacivertlilerden ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirirken yıldız isme büyük övgüde bulundu.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi hakkında konuşan Volkan, deneyimli ismin Türk futboluna damga vurduğunu söyledi.

Son 10 yıla bakıldığında Muslera'nın Galatasaray'a büyük katkı sağladığı belirten Volkan Demirel, son maçlarda performans kaybı yaşayan 35 yaşındaki file bekçisi için "Bir oyuncudan her zaman iyi form bekleyemezsiniz. Muslera'nın kalitesi ortada, son 10 yıla baktığımızda takımın neredeyse yüzde 60-70'ı demek. Onunla alakalı hiçbir zaman şüphem olmadı. Son 10 yılda Türk futboluna damgasını vurmuştur." ifadelerini kullandı.

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Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanan PSV maçlarında hatalı goller yemiş ve performansı eleştiri konusu olmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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