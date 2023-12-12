SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. Volkan Demirel'den Halil Umut Meler olayına tepki: Keşke bu olay yaşanmasaydı!

Volkan Demirel'den Halil Umut Meler olayına tepki: Keşke bu olay yaşanmasaydı!

12.12.2023 16:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel katıldığı bir etkinlikte Halil Umut Meler'e gerçekleştirilen saldırı hakkında konuşurken, şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu söyleyerek, "Sadece futbolda değil, hayatımızda da şiddeti istemiyoruz" ifadelerini kullandı. İşte Volkan Demirel'in o sözleri...

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, katıldığı bir etkinlikte tüm Türkiye’nin gündemine oturan hakem saldırısı ile ilgili yorumlarda bulundu.

Süper Lig’in 15. haftasında dün oynanan ve 1-1 sona eren MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın yumruklu saldırısına uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileğinde bulunan Demirel, "Üzücü bir akşam oldu. Biz sadece futbolda değil, hayatta da şiddet olmasına karşıyız." dedi.

"BU ŞEKİLDE TEPKİ DOĞRU DEĞİL"

55281bac-0800-402e-a788-611e9dc844d9

Kimseye, herhangi bir insana bu şekilde tepki vermek doğru değil. İtiraz olabilir. Ama bu şekilde şiddet olamaz. Halil hocama geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve sahalara döner. Hepimiz insanız, hatalar yapıyoruz. Ben dahil hepimizin bir hatası var sahalarda. Fakat bir insan olarak bu olayı çok yadırgadım. Sadece futbolda değil, hayatımızda da şiddeti istemiyoruz. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Bence bu olaydan sonra çok önemli tedbirler alınacaktır. Herkes futbolda hata yapabilir. 90 dakika biter, bu tarz şeylere takılmamak lazım. Hayat o kadar değerli ki yarın nasıl bir hayata kalkacağımız belli değil. O yüzden herkesin duyarlı olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taraftar tesise geldi, Belözoğlu konuşma yaptı! Kararını açıkladıTaraftar tesise geldi, Belözoğlu konuşma yaptı! Kararını açıkladı
Hakemlerlerden önemli karar! İstifa ettilerHakemlerlerden önemli karar! İstifa ettiler
Ağır silahlarla poz vermişti! Bir saldırı vakası daha: Kafa, yumruk, tokat...Ağır silahlarla poz vermişti! Bir saldırı vakası daha: Kafa, yumruk, tokat...
Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Volkan Demirel son dakika maçı süper li maçın
En Çok Okunan Haberler
Meler'in hastanedeki ilk isteği yürek burktu!

Meler'in hastanedeki ilk isteği yürek burktu!

Türk gezgin Etiyopya'da tacize uğradı! O anları anbean böyle kaydetti

Türk gezgin Etiyopya'da tacize uğradı! O anları anbean böyle kaydetti

Okulda yasak aşk skandalı! Sevgilisini 'eşi' diye tanıtmış

Okulda yasak aşk skandalı! Sevgilisini 'eşi' diye tanıtmış

Ağır silahlarla poz vermişti! Bir saldırı vakası daha: Kafa, yumruk, tokat...

Ağır silahlarla poz vermişti! Bir saldırı vakası daha: Kafa, yumruk, tokat...

Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak çıkış!

Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak çıkış!

Faruk Koca cezaevi yolcusu! İlk ifadesinde pişkin sözleri 'pes' dedirtti

Faruk Koca cezaevi yolcusu! İlk ifadesinde pişkin sözleri 'pes' dedirtti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.