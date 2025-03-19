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  4. Volkan Demirel'den olay sözler! "Mou'nun sözleşmesinin uzatılması için..."

Volkan Demirel'den olay sözler! "Mou'nun sözleşmesinin uzatılması için..."

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
19.03.2025 14:42
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Teknik direktör ve futbol yorumcusu Volkan Demirel, "Dört büyükler"in gündemini değerlendirdi. Volkan Demirel'in Mourinho, Osimhen ve derbi sözleri dikkat çekti.

Volkan Demirel'den olay sözler! "Mou'nun sözleşmesinin uzatılması için..."

Volkan Demirel Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemini değerlendirdi. Derbinin Mourinho'nun geleceğini tayin edeceğini öne süren Demirel, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hem Mourinho'nun geleceğini belirler" dedi.

"GALATASARAY BU İŞİ BIRAKMAZ"

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Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansına değinen Volkan Demirel, "Matematiksel olarak bitmediği sürece bitti diyemeyiz. Son maçtaki görüntüde Galatasaray'ın bu işi bırakmayacağı görüntüsü var" dedi. Fenerbahçe'nin ön hattındaki isimlerin atlet olmadığına vurgu yapan Demirel, "Fenerbahçe'nin ileri uç oyuncularında atletizm olarak ağırlık var. Mesela Fenerbahçe 3. bölgede topu kapınca direkt olarak kaleye gidemiyor. Bunu yapacak bir tane oyuncu var Maximin o da oynamıyor. Hocanın açıklamalarından sonra ben artık oynayacağını düşünmüyorum. Eski Talisca bunu yapardı ama o da hala ritmini bulamadı" ifadelerini kullandı.

"TADIC VE DZEKO ÜZERİNE TAKIM KURULMAMALI"

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Dzeko ve Tadic'in geleceğiyle ilgili konuşan Volkan Demirel, "Eğer Tadic ve Dzeko'nun üzerine takım kurulacaksa devam edilmemeli ama takıma yardımcı olmak için oturacak, hocaya yardım edecek, ihtiyaç olduğunda sahaya girecekse olabilir" sözlerini sarf etti.

"SÖZLEŞMESİ İÇİN GALATASARAY MAÇI BEKLENİR"

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Türkiye Kupası'ndaki derbinin sezonun maçı olduğunu aktaran çalıştırıcı, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sezonun maçı olur. Mourinho'nun sözleşmesinin uzatılması için Galatasaray maçı beklenir. O derbi bu sezonun finali olur. Maçın iç sahada olması iyi mi kötü mü o da soru işareti çünkü taraftarların bir tepkisi olabilir" şeklinde konuştu.

OSIMHEN'E ÖVGÜLER

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Osimhen'e övgüler yağdıran Volkan Demirel, "Galatasaray 75 milyon euro verip Osimhen'i alamaz. Osimhen gibi bir oyuncu bir daha Türkiye ligine gelmez. Osimhen şu an değil Türkiye liginde, Avrupa'nın 5 büyük liginde her takımda oynayacak kapasitede. Ben bunu sezon başında söylediğimde tepki göstermişlerdi. Birçok yıldız geldi Süper Lig'e ama bu bambaşka bir şey" ifadelerini kullandı.

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Volkan Demirel fenerbahçe
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