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Volkan Demirel'den Pereira'ya mesaj

22.10.2021 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk olması gerektiğini söyledi.

Volkan Demirel'den Pereira'ya mesaj

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın UEFA Avrupa Ligi'ni şu anda alma ihtimallerinin olmadığını açıkça ifade etmesi sonrasında kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel'den mesaj geldi.

beIN Sports'ta yorumculuk yapan Demirel, "Fenerbahçe neredeyse, o kupaya sahiptir." diyerek sarı-lacivertli takımda hedefin UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu olması gerektiğini belirtti.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki oyununu beğendiğini de söyleyen eski kaleci, "Oyun olarak Avrupa'da daha iştahlı bir Fenerbahçe var. Dün net denmese bile 10 pozisyonu var, önceki maç da öyle, Frankfurt maçı da öyle. Avrupa'da daha heyecanlı bir Fenerbahçe var. Avrupa'da Fenerbahçe'ye karşı bu kadar kapanarak oynamıyorlar." yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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