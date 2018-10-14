Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel'in yardımcı antrenör Erwin Koeman'la kavgasının detayları ortaya çıktı. Volkan Demirel'in Koeman'a Rizespor maçından önce Diego Reyes için "Bu adamı futbolcu diye oynatıyorsunuz ya, sizin futbol bilginizi…" diyerek tepki gösterdiği iddia edildi.

Bu arada Volkan Demirel'in başkan Ali Koç tarafından değil, Asbaşkan Semih Özsoy tarafından kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Ali Koç - Semih Özsoy - Volkan Demirel toplantısında yaşanan tartışma sonrasında Özsoy, Koç’a, “karar senin” dedi. Koç da “tamam” dedi.

Kadro dışı kaldığını Damien Comolli’den öğrenen Volkan’ın “neden” sorusuna Fransız sportif direktörden aldığı cevap, “Bu yetki benim üzerimde. Benim verdiğim bir karar değil. Benim seninle bir sorunum yok” oldu. Volkan, 3 defa Semih Özsoy’u aramaya çalıştı ancak “Konuşacak ne var. Volkan benim için bitmiştir. Bundan sonrasına başkan karar verir” cevabını aldı.



