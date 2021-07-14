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Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye veda etti

14.07.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkan Demirel, sarı-lacivertli taraftarlara veda etti.

Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'de antrenörlük görevini bırakan Volkan Demirel, sarı-lacivertli taraftarlara veda etti.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Volkan Demirel, "20 yaşında deli dolu bir genç olarak girdiğim kapıdan, bugün 40 yaşında bir adam olarak çıkıyorum." ifadelerini kullandı.

Tek başına mücadele etme vaktinin geldiğini vurgulayan Volkan Demirel şu ifadeleri kullandı:

"Yaşım kaç olursa olsun bu benim için hiç kolay değil. Çünkü burada sadece ömrümün yarısı geçmedi, bu bayrak altındayken aşık oldum, güzel bir yuva kurdum, çocuklarımı bu bayrak altında kucağıma aldım. Kazanmanın, sevilmenin, savaşmanın, gururun, tutkunun ne olduğunu öğrendim. Omuzlarımda taşıdığım yük, dev bir çınarın ve ona gönülden bağlı milyonların sorumluluğuydu. O güçle hep birlikte dimdik ayakta durduk, yıkılmadık ve kazandık. Bu yüzden kolay değil size veda etmek ama daha güçlü olmak istiyorsam, bu ülkenin futbolunda hayal ettiğim gibi biri olmak istiyorsam, şimdi dışarı çıkma ve orada tek başıma mücadele etme vakti. Eğer uçmak istiyorsan yuvadan atlamaya da cesaretin olmalı. Bugüne kadar benim üzerimde emeği olan herkese ve her bir Fenerbahçe ferdine çok teşekkür ederim. İyi ki Fenerbahçe."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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