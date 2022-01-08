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Volkan Demirel isyan etti! ''Hocalığı bırakacağım''

08.01.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel maç sonunda olay sözler kullandı. Gaziantep FK'ya 3-1 yenilen Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel, "Eğer pozisyon penaltıysa hakemliği bıraksın. Penaltı değilse ben hocalığı bırakacağım. Zorbay hocama böyle bir teklifte bulunuyorum."şeklinde konuştu.

Volkan Demirel isyan etti! ''Hocalığı bırakacağım''

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Gaziantep'e 3-1 yenildikleri maç sonunda konuştu. Sosyal medyada gündem olan Volkan'ın sözleri çok konuşulacak...

"PENALTI DEĞİLSE HOCALIĞI BIRAKACAĞIM"

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Volkan Demirel, karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün kararlarını eleştirirken, "İyi başlamadık. Bireysel hatalardan gol yedik. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle golü bulduk. Golden sonra tartışmalı pozisyonlar vardı. Eğer pozisyon penaltıysa hakemliği bıraksın. Penaltı değilse ben hocalığı bırakacağım. Zorbay hocama böyle bir teklifte bulunuyorum."şeklinde konuştu.

KARAGÜMRÜK'TEN PAYLAŞIM GELDİ

Fatih Karagümrük'ten yapılan paylaşımda ise, "Allah karışana kadar hırsızlar mutludur." ifadelerine yer verildi.

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Fatih Karagümrük
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