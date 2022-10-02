Volkan Demirel, Hatayspor ile çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı! Hatay ekibi bu sezon ilk 3 puanını aldı

Süper Lig 'de henüz galibiyeti bulunmayan Sivasspor ile Hatayspor, 8. haftada karşı karşıya geldi. Son sıralarda kalan iki büyük kulübün mücadelesi maçın başından sonuna kadar nefes kesti. Karşılaşmanın 42. dakikasında 10 kişi kalan Hatayspor, Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönerek bu sezon ilk galibiyetini aldı.

VOLKAN DEMİREL FAKTÖRÜ

Takımın başına geçtiği günden itibaren medyaya olumlu mesajlar veren Volkan Demirel, ilk resmi maçından 3 puanla dönmeyi bildi. Takımı 10 kişi kalmasına rağmen oyunundan taviz vermeyen Volkan Demirel, zorlu Sivas deplasmanından galibiyetle dönerek Hatayspor'a bu sezon ilk galibiyetini aldırmış oldu.

2-0'DAN DÖNEMEDİLER

Hatayspor, 13. dakikada El Kaabi'nin golüyle 1-0 öne geçti. 20. dakikada Hatay, Bartuğ Özgür Yıldırım ile farkı ikiye çıkardı. Sivasspor bu golden kısa bir sonra, 23. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ile durumu 2-1 yaptı. Hatayspor'da Ruben Ribeiro 42. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Hatayspor bu sezon ilk galibiyetini almış oldu.



