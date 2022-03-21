Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Pembe taytıyla amuda kalktı

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

2 çocuk annesi Zeynep Sever Demirel'in düzgün fiziği dikkatlerden kaçmadı.

2009 yılında Belçika güzeli seçilen Zeynep Sever Demirel, şimdilerde TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler'de Amelie karakterine hayat veriyor.

2010 yılında Volkan Demirel ile dünyaevine giren Zeynep Sever Demirel'in, Yeda ve Yade adında iki kız çocuğu bulunuyor.

Mutluluk pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen çifte, övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Instagram'ı aktif olarak kullanan Zeynep Sever Demirel, bikinili pozlarıyla da adından söz ettiriyor.



