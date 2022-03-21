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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Pembe taytıyla amuda kalktı

21.03.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük futbol takımının teknik direktörlüğünü üstlenen Volkan Demirel, saha dışındaki yaşamıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Volkan Demirel'in oyuncu eşi Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabında spor yaptığı anları paylaştı. Zeynep Sever Demirel, pembe taytıyla amuda kalkıp poz verdi.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Pembe taytıyla amuda kalktı

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Pembe taytıyla amuda kalktı

2 çocuk annesi Zeynep Sever Demirel'in düzgün fiziği dikkatlerden kaçmadı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Pembe taytıyla amuda kalktı

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Pembe taytıyla amuda kalktı

2009 yılında Belçika güzeli seçilen Zeynep Sever Demirel, şimdilerde TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler'de Amelie karakterine hayat veriyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Pembe taytıyla amuda kalktı

2010 yılında Volkan Demirel ile dünyaevine giren Zeynep Sever Demirel'in, Yeda ve Yade adında iki kız çocuğu bulunuyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Pembe taytıyla amuda kalktı

Mutluluk pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen çifte, övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Pembe taytıyla amuda kalktı

Instagram'ı aktif olarak kullanan Zeynep Sever Demirel, bikinili pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Pembe taytıyla amuda kalktı

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Pembe taytıyla amuda kalktı

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Pembe taytıyla amuda kalktı


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