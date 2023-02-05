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Volkan Demirel'in rekorunu Pirlo elinden aldı! Fatih Karagümrük'ün başında harikalar yaratıyor...

05.02.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in yükselen değerlerinden Volkan Demirel'in rekoru tarihe gömüldü. Fatih Karagümrük'te görev yaparken kulüp rekoru kıran Volkan Demirel'i Pirlo'nun performansı gölgede bıraktı. Görevde olduğu dönemde 6 maçlık yenilmezlik serisi rekorunu elinde tutan Volkan Demirel, rekoru Pirlo'ya kaptırdı.

Volkan Demirel'in rekorunu Pirlo elinden aldı! Fatih Karagümrük'ün başında harikalar yaratıyor...

Fatih Karagümrük'ün başında harikalar yaratan İtalyan teknik adam Pirlo, Volkan Demirel'in rekorunu tarihe gömdü. Geçtiğimiz sezon takımının başında 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Karagümrük, bu alanda son 3 sezonun rekorunu kırmıştı. Bu maçlardan 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Volkan Demirel'in öğrencileri büyük beğeni toplamıştı.

PIRLO, VOLKAN DEMİREL'İ SOLLADI

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Volkan Demirel'in Hatayspor'a gidişi sonrası takımın başına getirilen Pirlo, Fatih Karagümrük'ün başında lige iyi başlayamamıştı. Son haftalarda grafiğini arttıran Karagümrük, Volkan Demirel'in rekorunu kırdı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

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Son olarak Ankaragücü'nü mağlup ederek söz konusu seriyi 7 maça çıkaran Pirlo, Volkan Demirel'in rekorunu elinden aldı. İstanbul temsilcisi gelecek hafta Sivasspor'u ağırlayacak.

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