Volkan Demirel'in rekorunu Pirlo elinden aldı! Fatih Karagümrük'ün başında harikalar yaratıyor...

Fatih Karagümrük'ün başında harikalar yaratan İtalyan teknik adam Pirlo, Volkan Demirel'in rekorunu tarihe gömdü. Geçtiğimiz sezon takımının başında 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Karagümrük, bu alanda son 3 sezonun rekorunu kırmıştı. Bu maçlardan 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Volkan Demirel'in öğrencileri büyük beğeni toplamıştı.
Volkan Demirel'in Hatayspor'a gidişi sonrası takımın başına getirilen Pirlo, Fatih Karagümrük'ün başında lige iyi başlayamamıştı. Son haftalarda grafiğini arttıran Karagümrük, Volkan Demirel'in rekorunu kırdı.
Son olarak Ankaragücü'nü mağlup ederek söz konusu seriyi 7 maça çıkaran Pirlo, Volkan Demirel'in rekorunu elinden aldı. İstanbul temsilcisi gelecek hafta Sivasspor'u ağırlayacak.