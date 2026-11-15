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Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu! Prensip anlaşmasına varıldı

Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesinde Kasımpaşa karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Orhan Ak ile yollarını ayıran Gaziantep FK, yeni teknik direktörünü belirledi. Kırmızı-siyahlı ekibin başkanı Memik Yılmaz, Volkan Demirel ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu! Prensip anlaşmasına varıldı
Burak Kavuncu

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Gaziantep FK'da teknik direktörlük koltuğu için beklenen karar çıktı. Başkan Memik Yılmaz, yeni teknik direktörle ilgili anlaşmanın detayını duyurdu.

VOLKAN DEMİREL İLE PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI

Volkan Demirel in yeni adresi belli oldu! Prensip anlaşmasına varıldı 1

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında teknik direktör arayışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Takımın içinde bulunduğu dönemde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Yılmaz, yeni teknik adam konusunda kararlarını verdiklerini belirtti.

Yılmaz, Volkan Demirel ile anlaşma aşamasına geldiklerini ifade ederek, "Volkan Demirel ile prensipte anlaştık. Yarın takımın başında antrenmana çıkacak" dedi.

VOLKAN DEMİREL'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Volkan Demirel in yeni adresi belli oldu! Prensip anlaşmasına varıldı 2

Teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başlayan Volkan Demirel, daha sonra Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nde görev yaptı. Gençlerbirliği'nde iki ayrı dönemde çalışan deneyimli teknik adam, şimdi Gaziantep FK'nın başarısı için mücadele edecek.

GAZİANTEP FK DÜŞME HATTINDAN UZAKLAŞMAK İSTİYOR

Volkan Demirel in yeni adresi belli oldu! Prensip anlaşmasına varıldı 3

Süper Lig'de bu sezon geride kalan 11 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Gaziantep FK, 9 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Topladığı 8 puanla 16. basamakta bulunan kırmızı-siyahlılar, Volkan Demirel yönetiminde çıkış yakalamayı hedefliyor.

Gaziantep FK, milli takım arasının ardından 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK Volkan Demirel
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