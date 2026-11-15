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Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder teknik direktörlüğe başladı! Türk hocanın yerine geçti

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük alanında ilk adımını attı. 42 yaşındaki Hollandalı, ülkesinin amatör lig ekiplerinden Eminent Boys'un başına geçerek ilk maçında galibiyet sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder teknik direktörlüğe başladı! Türk hocanın yerine geçti
Burak Kavuncu

Futbolculuk döneminde Galatasaray formasıyla iz bırakan Wesley Sneijder, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Hollandalı yıldızın göreve getirildiği takımda geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Türk teknik adamla yollar ayrıldı.

TÜRK TEKNİK ADAMIN YERİNE GÖREVE GELDİ

Galatasaray ın eski yıldızı Wesley Sneijder teknik direktörlüğe başladı! Türk hocanın yerine geçti 1

Geçtiğimiz sezon beşinci ligde şampiyonluk yaşayan Eminent Boys, yeni sezonda Dördüncü Amatör Lig'de beklentilerin gerisinde kaldı. İlk yedi karşılaşmasında yalnızca üç galibiyet alabilen Hollanda temsilcisi, Türk teknik direktör Mustafa Talha ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüp yönetimi, takımın başına Wesley Sneijder'i getirdi. Hollanda Milli Takımı'nda 134 kez forma giyen eski futbolcu, yeni görevindeki ilk sınavında Odysseus'91 karşısında takımını 3-1'lik galibiyete taşıdı.

KARDEŞİYLE BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Galatasaray ın eski yıldızı Wesley Sneijder teknik direktörlüğe başladı! Türk hocanın yerine geçti 2

Sneijder'in Eminent Boys'a gelişinde kardeşi Rodney'nin de önemli rol oynadığı belirtildi. Kulübün teknik komitesinde görev alan Rodney Sneijder, ağabeyinin takımın başına geçmesi yönündeki kararda etkili oldu.

Wesley Sneijder, hafta içinde takımla antrenmanlara katıldıktan sonra Odysseus'91 deplasmanında ilk kez saha kenarında yer aldı.

YARDIMCI EKİBİNDE TÜRK ANTRENÖR DE BULUNUYOR

Galatasaray ın eski yıldızı Wesley Sneijder teknik direktörlüğe başladı! Türk hocanın yerine geçti 3

Sneijder'in ilk maçında saha kenarındaki tavrı da dikkat çekti. Hollandalı çalıştırıcının karşılaşma boyunca daha çok gözlem yaptığı, oyunculara yönelik yönlendirmeleri ise kardeşi Rodney ile antrenörler Kamil Aydın ve Marvin Dauvillier'nin üstlendiği aktarıldı.

Sneijder'in maç sırasında sık sık notlar aldığı görüldü. Eminent Boys'un Türk futbolcusu Gökhan Yaşar ve Mohamed Ardaghal ile bulduğu gollerde ise Hollandalı teknik adamın sakin tavrını koruduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Wesley Sneijder galatasaray
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