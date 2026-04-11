Volkan Demirel kabustan uyanamıyor! İstanbul'da fark yediler

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Nuri Şahin'in çalıştırdığı RAMS Başakşehir ile Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geldiği maç deplasman ekibi için hiç de iyi sonuçlanmadı. Gençlerbirliği'nin başında peş peşe kötü sonuçlar alan Volkan Demirel, kötü gidişe yine dur diyemedi.

İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİLER

İlk yarıdan Gençlerbirliği'ne 3 gol atan Başakşehir, maçı da 3-0 kazanarak başkent temsilcisini ateşin içine attı.

VOLKAN DEMİREL KAN KAYBEDİYOR

Küme düşme tehlikesiyle artık ciddi ciddi karşı karşıya kalan Gençlerbirliği'nde çanlar çalmaya başladı. Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 5 maçta dördüncü kez yenilen Gençlerbirliği, toplamda 9 maçtır kazanamıyor.