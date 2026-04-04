Volkan Demirel kabusu yaşıyor! Kendisi bile bu kadar kötüsünü beklemiyordu

Süper Lig'de Gençlerbirliği'nin başına getirilen Volkan Demirel'in planı istediği gibi gitmiyor. Son oynadığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Gençlerbirliği, Göztepe maçını da 2-0 kaybederek kabusu yaşadı.

VOLKAN DEMİREL'İN SİSTEMİ ÇÖKÜYOR

Göreve geldiği ilk hafta aldığı beraberlik sonrası çıktığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Volkan Demirel'in koltuğu ciddi anlamda sallanıyor. Taraftarların da tepkisini alan Volkan Demirel için yönetimin nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

KÜME DÜŞME HATTININ DİBİNE YAKLAŞTI

Aldığı Göztepe mağlubiyetinin ardından 14. sıraya gerileyen Gençlerbirliği'nde küme düşme hattının korkusu iyiden iyiye yaşanmaya başladı.