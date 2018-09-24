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Volkan Demirel'den derbi öncesi itiraf!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.09.2018 20:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçına yedek kulübesinde başlayacak olan Volkan Demirel, Beşiktaş derbisi öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel, "Şu an içim içimi yiyor. Ama takım arkadaşım oynuyor. Fenerbahçe kazansın, ben mutlu olurum. Oynamamam kendi içimdeki derdim" dedi.

Volkan Demirel'den derbi öncesi itiraf!

Fenerbahçe’de Beşiktaş karşısında teknik direktör Cocu ilk 11’de Harun tercihini yaparak Volkan Demirel’i yedek kulübesine çekti. Karşılaşma öncesi Beinsports’a açıklamalarda bulunan Volkan ‘içim içimi yiyor’ dedi.

İşte Volkan’ın açıklamaları...

”Üst üste kötü sonuçlar almasaydık bazı şeyler konuşulmayacaktı. Yeni takımız ve herkesin alışma sürece var. Her şey neticeyle alakalı. Bu maç bizim için çok büyük bir şans. Beşiktaş maçı olmasaydı yine sıkıntılar yaşayabilirdik. Bu maçların her zaman atmosferi, konsantresi daha fazla olur. Bunların hepsinin çözümü galibiyet. Bugün taraftarlarla birlik oluşturarak istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum.

KENDİ İÇİMDEKİ DERDİM
Her şekilde oynamak istiyorum. Şu an içim içimi yiyor. Ama takım arkadaşım oynuyor. Fenerbahçe kazansın, ben mutlu olurum. Oynamamam kendi içimdeki derdim. Onu da en kısa sürede çözeceğim. Bu maç ile birlikte her şeyi tersine çevirme şansımız var. Bunu hafta başından beri konuşuyoruz. Önemli olan şey Fenerbahçe’nin kazanması ve galibiyeti Fenerbahçe taraftarına armağan edeceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
volkan demirel Fenerbahçe Beşiktaş

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