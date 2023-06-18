SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Volkan Demirel sosyal medyada gündem oldu! Fenerbahçeli taraftarlar mesaj yağmuruna tutuyor...

Volkan Demirel sosyal medyada gündem oldu! Fenerbahçeli taraftarlar mesaj yağmuruna tutuyor...

18.06.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkan Demirel, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için en ciddi aday konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertli taraftarlar Volkan Demirel'e sevgilerini sosyal medya hesaplarından gösteriyor. İşte detaylar...

Volkan Demirel sosyal medyada gündem oldu! Fenerbahçeli taraftarlar mesaj yağmuruna tutuyor...

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulunmuştu. Önümüzdeki sezon Türk hocayla çalışacağını ifade eden Ali Koç'un açıklamasının ardından konuşan Volkan Demirel herkesi heyecanlandırmıştı.

"YENİ HOCA TÜRK OLACAK"

assH_GF-AkyAyaLzYfwV7Q

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından Türkiye'yi bilmeyen, Türk olmayan bir hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik." ifadelerini kullanmıştı.

HEPSİ YALANLADI, BİR TEK VOLKAN SESSİZ KALDI

22793929e96b4894ae8a9317b7ea4f7e

Ali Koç'un açıklamasının ardından akla gelen tüm hocalar görüşme yapmadıklarını söylemişti. Aralarından sadece Volkan Demirel'in açık kapı bırakması taraftarı heyecanlandırmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

thumbs_b_c_5ea69dd2296c766016a59ce78a80f41f

Bugün ise Fenerbahçeli taraftarlar, yeni teknik direktörlerinin Volkan Demirel olması için sosyal medyada imza kampanyası başlattı. Birçok taraftarın Volkan'ı istemesi bu anlaşmanın çok yakın olduğuna işaret ediyor...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, Volkan Demirel ve Ersun Yanal'dan açıklama!İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, Volkan Demirel ve Ersun Yanal'dan açıklama!
Arda Güler gol bile atmadan milli formayla tarihe geçti!Arda Güler gol bile atmadan milli formayla tarihe geçti!
Erden Timur'dan Icardi transferiyle ilgili flaş itiraf! ''Açık konuşayım...''Erden Timur'dan Icardi transferiyle ilgili flaş itiraf! ''Açık konuşayım...''
Anahtar Kelimeler:
Volkan Demirel fenerbahçe aday sezon da, kulübün

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken 'faiz' tahmini! Rakam verdi...

Dikkat çeken 'faiz' tahmini! Rakam verdi...

8 aylık bebeğini banyoda yıkarken kalbine yenik düştü

8 aylık bebeğini banyoda yıkarken kalbine yenik düştü

Cem Uzan'dan Galatasaray'a akılalmaz sponsorluk teklifi!

Cem Uzan'dan Galatasaray'a akılalmaz sponsorluk teklifi!

Arda Turan, eski takım arkadaşı dünyaca ünlü yıldızı Eyüpspor'a getiriyor!

Arda Turan, eski takım arkadaşı dünyaca ünlü yıldızı Eyüpspor'a getiriyor!

Süper Lig'in 5. şampiyonu olmuştu! Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu...

Süper Lig'in 5. şampiyonu olmuştu! Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu...

Final maçının son saniyesinde ortalık karıştı!

Final maçının son saniyesinde ortalık karıştı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.