Volkan Demirel sosyal medyada gündem oldu! Fenerbahçeli taraftarlar mesaj yağmuruna tutuyor...

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulunmuştu. Önümüzdeki sezon Türk hocayla çalışacağını ifade eden Ali Koç'un açıklamasının ardından konuşan Volkan Demirel herkesi heyecanlandırmıştı.

"YENİ HOCA TÜRK OLACAK"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından Türkiye'yi bilmeyen, Türk olmayan bir hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik." ifadelerini kullanmıştı.

HEPSİ YALANLADI, BİR TEK VOLKAN SESSİZ KALDI

Ali Koç'un açıklamasının ardından akla gelen tüm hocalar görüşme yapmadıklarını söylemişti. Aralarından sadece Volkan Demirel'in açık kapı bırakması taraftarı heyecanlandırmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

Bugün ise Fenerbahçeli taraftarlar, yeni teknik direktörlerinin Volkan Demirel olması için sosyal medyada imza kampanyası başlattı. Birçok taraftarın Volkan'ı istemesi bu anlaşmanın çok yakın olduğuna işaret ediyor...



