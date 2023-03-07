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Volkan Demirel takımın başına mı geçiyor? Tribünde maçı izlerken görüntülendi...

07.03.2023 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas ile yolların ayrılmasının ardından görevin başına kimin geçeceği büyük merak konusu olmuştu. Adı Ümit Milli Takım ile anılan Volkan Demirel'in Pendikspor-Tuzlaspor maçında tribünde yer alması dikkat çekti.

Volkan Demirel takımın başına mı geçiyor? Tribünde maçı izlerken görüntülendi...

Türkiye U21 Milli Takımı'nda Tolunay Kafkas ile yolların ayrılması sonrası, yeni hocanın kim olacağı konusunda birçok iddia ortaya atılmaya devam ediyor. Volkan Demirel'in adı sık sık geçtikten sonra tecrübeli çalıştırıcının tribünde görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı.

PENDİK-TUZLA MAÇINDAYDI

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Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Pendikspor-Tuzlaspor maçını yerinde takip eden Volkan Demirel'in bu maçı neden izlediğine dair bir açıklama yapılmadı.

HATAYSPOR'UN BAŞINDA GÖREV YAPIYOR

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Deprem felaketi sonrası ligden çekilen Hatayspor'da görev yapmaya devam eden Volkan Demirel'in Türkiye U21 Milli Takımı'na geçebileceği konuşuluyor.

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