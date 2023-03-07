Volkan Demirel takımın başına mı geçiyor? Tribünde maçı izlerken görüntülendi...

Türkiye U21 Milli Takımı'nda Tolunay Kafkas ile yolların ayrılması sonrası, yeni hocanın kim olacağı konusunda birçok iddia ortaya atılmaya devam ediyor. Volkan Demirel'in adı sık sık geçtikten sonra tecrübeli çalıştırıcının tribünde görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı.

PENDİK-TUZLA MAÇINDAYDI

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Pendikspor-Tuzlaspor maçını yerinde takip eden Volkan Demirel'in bu maçı neden izlediğine dair bir açıklama yapılmadı.

HATAYSPOR'UN BAŞINDA GÖREV YAPIYOR

Deprem felaketi sonrası ligden çekilen Hatayspor'da görev yapmaya devam eden Volkan Demirel'in Türkiye U21 Milli Takımı'na geçebileceği konuşuluyor.

