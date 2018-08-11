Volkan Şen Adana Demirspor'a transfer oluyor!

Spor Toto 1. Lig’de yaptığı transferlerle yankı uyandıran Adana Demirspor dün akşam Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi maçı Galip Güzel'in attığı golle 1-0 kazandı.
TRİBÜNDEN MAÇI TAKİP ETTİ
Adana Demirspor’un transfer gündeminde yer alan Fenerbahçe ve Trabzonspor’un eski futbolcusu Volkan Şen, karşılaşmayı tribünden takip etti.
Volkan'ın Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Bursaspor'da şampiyonluk yaşadıktan sonra transfer olduğu Fenerbahçe ve Trabzonspor'da bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen 31 yaşındaki futbolcu son olarak Konyaspor'da forma giymişti.
Kariyeri düşüş içinde olan Volkan'ın futbol hayatını Spor Toto 1. Lig'de sürdürmesi bekleniyor.
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