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Volkan Şen FETÖ'nün 'Mor Beyin' tuzağına düşmüş!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.11.2018 16:39 | Son Güncelleme

Türkiye’de, Bursaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Konyaspor gibi Süper Lig kulüplerinin bir dönem formasını giyen eski milli futbolcu Volkan Şen’in, FETÖ/PDY’nin ByLock yönlendirmesi olarak bilinen ‘Mor Beyin’ tuzağını düştüğü öğrenildi.

Volkan Şen FETÖ'nün 'Mor Beyin' tuzağına düşmüş!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) futbol yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, eski milli futbolcu Volkan Şen hakkında FETÖ/PDY’ye üye olma şüphesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığı, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği ortaya çıktı.

Volkan Şen hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 12 Aralık 2017 tarihinde ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ iddiasıyla soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; Volkan Şen’in kullandığı, sonu ‘1010’ ile biten GSM hattının Osman O. adına kayıtlı olduğu tespit edilerek, kullandığı uygulamalardan veya girdiği bazı sitelerin iradesi dışında telefonunu ByLock IP’lerine yönlendirmiş olabileceği rapor edildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, konuya ilişkin yürüttüğü soruşturmada, Volkan Şen’in FETÖ/PDY’nin tuzağı ‘Mor Beyin’ olarak bilinen listede yer aldığının anlaşıldığına, örgütle bağlantılı kurumlarda çalışmasının olmadığına, örgütle iltisaklı derneklerde kaydının bulunmadığına, Bank Asya’da hesabının olmadığına, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kamu davası açmaya yeterli delil bulunamadığından, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 kişinin FETÖ/PDY’nin ByLock yönlendirmesi olarak bilinen ‘Mor Beyin’ yazılımı nedeniyle tuzağa düştüğünü açıklamış, yapılan incelemeler sonucu bu kişilerin FETÖ/PDY üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmadıklarını tespit etmişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Volkan Şen FETÖ PYD

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
SİZ BUNLARIN FETÖ İLE MÜCADELE ETTİKLERİNİ Mİ SANIYORSUNUZ? SİZE KENDİMDEN BİR ÖRNEK VEREYİM!BİR ŞİRKETTEN YÜKLÜ BİR ALACAĞIM VARDI!!!DEVLET ŞİRKETE EL KOYDU VE GİDİŞ O GİDİŞ,KAÇ SENE GEÇTİ NE ARAYAN VAR,NE DE SORAN! ÜSTELİK BANKA KREDİSİ KULLANARAK DÖVİZ ÜZERİNDEN ÖDEME YAPMIŞTIM! PER,PERİŞAN VE BANKALARLA PAPAZ OLDUM! BELKİ BU YAZDIKLARIMI ETKİLİ VE YETKİLİ KİŞİLER OKUYORDUR, AMA BU GÜZELİM ÜLKEMDE HAK,HUKUK VE ADALETİ BULAMIYORUM! BU İŞİ DE ALLAH'A HAVALE EDİYORUM!HAKKIMI DA HELAL ETMİYORUM! VEBALİ BOYUNLARINA!BENİM GİBİ BİRÇOK VATANDAŞ DA MAĞDUR!!!
Bu feto terör örgütü neymiş beh beh...Zaten bu feto canileri zaten devletin nerede ise tüm kurumlarını eline geçirmiş iken, neden askeri bir olaya tenezül eder akıl sır erecek gibi değil.Adliyeyi eline almış,eğitimi almış,diyaneti zaten kuşatmış,vergi algı yani hemen hemen her kurumu almış.Yetmemiş, polis ve askeriyede örgütlenmiş.Yani, insanın aklı sır erecek gibi değil yani.
şimdimi itirafçı oluyon senin futbolunu da senide sevmezdik
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