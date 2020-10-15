SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Vormer: Diagne antrenmana isterse helikopterle gelir

Vormer: Diagne antrenmana isterse helikopterle gelir

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.10.2020 18:08 | Son Güncelleme

Club Brugge kaptanı Vormer, Diagne'nin Brugge günleri hakkında konuştu.

Vormer: Diagne antrenmana isterse helikopterle gelir

Club Brugge'de kiralık olarak forma giydiği dönemde Belçika'da "olay adam" haline gelen Mbaye Diagne hakkında takım kaptanı Ruud Vormer açıklamalarda bulundu.

Diagne'nin PSG karşısında kaçırdığı penaltı ve sonrasındaki "umursamaz tavırlarından" dolayı Brugge'de istenmeyen adam haline geldiğini ifade eden Vormer, "PSG maçında cezalıydım oynayamadım ancak maçta eşitliği yakalamak için harika bir fırsat yakalamıştık. Diagne ısrarlı bir şekilde penaltıyı kullanmak istedi, televizyonun karşısında bağırıyordum; Atma Diagne.. Sahada olsaydım o penaltıyı Diagne'ye kesinlikle attırmazdım" dedi.

İSTERSE ANTRENMANA HELİKOPTERLE GELİR

Diagne'nin aslında iyi bir futbolcu olduğunun da altını çizen Vormer, "Diagne aykırı bir adamdı ancak o kadar da iyi niyetli bir arkadaştı. Herkesin iyi çocuklar olması gerekmiyor. Brugge'a çok gösterişli bir Rolls Royce ile geldi, pahalı saatleri, gösterişli çantaları çok severdi. Ama para Diagne'nin kendi parası ve isterse antrenmana helikopterle bile gelebilir. İstediğiniz gibi yaşayabilirsiniz ama antrenmanlarda çok çalışmak ve antrenörün istediklerini vermek zorundasınız; Diagne bunu da vermeyince yaptıkları ve yaşantısı daha fazla göze batmaya başladı" şeklinde konuştu. (Sporx)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay
G.Saray'da Alanyaspor mesaisiG.Saray'da Alanyaspor mesaisi
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri kimler?Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri kimler?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Simon Falette hırsıyla dikkat çekiyor
Simon Falette hırsıyla dikkat çekiyor
Transfer resmen açıklandı
Transfer resmen açıklandı
İşte Perotti'nin son durumu
İşte Perotti'nin son durumu
Cimbom'da Fatih Terim tarihi söyledi
Cimbom'da Fatih Terim tarihi söyledi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
2 bomba birden! Onyekuru ve Bruma...
2 bomba birden! Onyekuru ve Bruma...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Onyekuru geri dönüyor!
Onyekuru geri dönüyor!
Roma'dan Galatasaray'a 25 milyon euro!
Roma'dan Galatasaray'a 25 milyon euro!
Galatasaray'ın rakibi belli oldu
Galatasaray'ın rakibi belli oldu
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu adam galatasaraya zarar veriy0r derhal gönderilmeli zaten o oynadıgında sahada 10 kişiyiz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vormer: Diagne antrenmana isterse helikopterle gelir
Diagne antrenmana isterse helikopterle gelir
Mario Jardel: Bugün değerim 150-200 milyon euro olurdu
Bugün değerim 150-200 milyon euro olurdu
Galatasaray'da Alanyaspor mesaisi
G.Saray'da Alanyaspor mesaisi
Fatih Terim: Milli ara sonrası çıkışımız başlayacak
Cimbom'da Fatih Terim tarihi söyledi
Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu!
Galatasaray'a gidecekti... İşte yeni adresi!
Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dorukhan'a kancayı taktı
Galatasaray'a ezeli rakipten transfer bombası!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.