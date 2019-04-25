Vücudun pH dengesini koruyarak pek çok hastalığı ortadan kaldırmaya yarayan 10 alkali gıda

1. Avokado

Bu gıdaya dayalı bir diyetin çalışmaları , genel kolesterol seviyesinin % 8,2 oranında azaldığını göstermektedir. Ayrıca avokado, midemizdeki asitleri nötralize etmeye yardımcı olur ve besinlerin sindirimini geliştirir.

2. Muz

Muz 2 tip lif içerir: Dirençli nişasta (olgunlaşmamış muzlarda bulunur ve sindirime yardımcı olur ) ve pektin ( kolon kanserinden korunmamıza yardımcı olabilir ). Olgunlaşmış muzlar vitamin ve alkali içerir, kan şekeri seviyesini normalleştirir (hemoglobin üretimi için demir sayesinde) ve kan basıncını düşürür (potasyum sayesinde).

3. Karnabahar

Karnabahar; A,B, C ve PP vitaminleri, sinir sistemini güçlendiren ve karaciğerde kolesterol birikimini önleyen kolin içerir. Güçlü kemikler için son derece faydalıdır. Aynı zamanda magnezyum kaynağıdır. Böylelikle iyi bir ruh haline yardımcı olur.

4. Kavun



Karoten (kanser gelişme olasılığını azaltan), lif, folif adit ve askorbik asit (bağışıklık sisteminin ve kemik dokusunun desteklenmesi için ) içerir. Ayrıca, çok fazla C vitaminine sahip olduğu için, cildimizin sağlıklı ve güzel kalmasına yardımcı olabilir .