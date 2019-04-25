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Vücudun pH dengesini koruyarak pek çok hastalığı ortadan kaldırmaya yarayan 10 alkali gıda

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.04.2019 09:32 | Son Güncelleme

Sağlığımız, vücut şeklimiz ve yaşam süremiz, kandaki asit ve alkali (pH) dengesinin doğru olmasına bağlıdır. Eğer bu denge bozulursa birçok sağlık problemi de beraberinde gelir. İşte alkali beslenerek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak 10 şahane gıda.

Vücudun pH dengesini koruyarak pek çok hastalığı ortadan kaldırmaya yarayan 10 alkali gıda

1. Avokado

avokado

Bu gıdaya dayalı bir diyetin çalışmaları , genel kolesterol seviyesinin % 8,2 oranında azaldığını göstermektedir. Ayrıca avokado, midemizdeki asitleri nötralize etmeye yardımcı olur ve besinlerin sindirimini geliştirir.

2. Muz

muz

Muz 2 tip lif içerir: Dirençli nişasta (olgunlaşmamış muzlarda bulunur ve sindirime yardımcı olur ) ve pektin ( kolon kanserinden korunmamıza yardımcı olabilir ). Olgunlaşmış muzlar vitamin ve alkali içerir, kan şekeri seviyesini normalleştirir (hemoglobin üretimi için demir sayesinde) ve kan basıncını düşürür (potasyum sayesinde).

3. Karnabahar

karnabahar

Karnabahar; A,B, C ve PP vitaminleri, sinir sistemini güçlendiren ve karaciğerde kolesterol birikimini önleyen kolin içerir. Güçlü kemikler için son derece faydalıdır. Aynı zamanda magnezyum kaynağıdır. Böylelikle iyi bir ruh haline yardımcı olur.

4. Kavun

Kavu
Karoten (kanser gelişme olasılığını azaltan), lif, folif adit ve askorbik asit (bağışıklık sisteminin ve kemik dokusunun desteklenmesi için ) içerir. Ayrıca, çok fazla C vitaminine sahip olduğu için, cildimizin sağlıklı ve güzel kalmasına yardımcı olabilir .

5. Üzüm

üzüm

Üzüm, bizi bazı kanser türlerinden koruyabilen ve kolesterol seviyesini düşürebilen birçok sağlıklı organik bileşik içerir. 16 haftalık bir çalışmada, her gün 20 gram üzüm ekstresi alan 38 erkeğin kan şekeri seviyesi normalden daha düşük olduğu kanıtlandı. Kalsiyum, magnezyum, potasyum ve fosfor içeren üzüm, sağlıklı kemikler için son derece önemli bir kaynaktır.

6. Salatalık

Sala

Salatalık, asit ve toksinlerin vücuttan atılması için mükemmeldir. Ayrıca flavonoidler sayesinde serbest radikalleri temizlerler. Salatalıklar ayrıca düşük kalorili bir değere sahiptir, bu yüzden diyetinize dahil edebilirsiniz.

7. Kinoa

kinoa

Bol miktarda protein içerir. Ayrıca buğdaydan 2 kat daha fazla demire sahiptir. Kalsiyum ve lifle dolu olan kinoa metabolizmanın hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

8. Pazı

pazı

Pazı, çok fazla miktarda K vitamini içeren (kanı temizlemeye ve pıhtılaşmasını artırmaya yardımcı olan) yeşil yapraklı bir bitkidir. Ayrıca A ve E vitaminleri, sodyum, magnezyum, kalsiyum ve demir içerir. Bu vitamin kokteyli kan dolaşımını iyileştirir, dişleri ve kemikleri güçlendirir ve vücudun virüslerle savaşmasına yardımcı olur.

9. Limon

limon

Kanserin gelişimini önleyen limon, inme riskini azaltır. Vücudu toksinlerden arındırır. Etkileri o kadar kuvvetlidir ki Orta Çağ'da insanlar bu narenciye meyvesini vebadan korunmak için kullanıyordu.

10. Fesleğen

fesleğen

Birden çok antioksidan içeren fesleğen, vücudun detoksuna yardımcı olur ve stresin etkilerini azaltır. Ayrıca fesleğenin ağrı giderici etkisi vardır.

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