Vücudun pH dengesini koruyarak pek çok hastalığı ortadan kaldırmaya yarayan 10 alkali gıda

Bu gıdaya dayalı bir diyetin çalışmaları , genel kolesterol seviyesinin % 8,2 oranında azaldığını göstermektedir. Ayrıca avokado, midemizdeki asitleri nötralize etmeye yardımcı olur ve besinlerin sindirimini geliştirir.
Muz 2 tip lif içerir: Dirençli nişasta (olgunlaşmamış muzlarda bulunur ve sindirime yardımcı olur ) ve pektin ( kolon kanserinden korunmamıza yardımcı olabilir ). Olgunlaşmış muzlar vitamin ve alkali içerir, kan şekeri seviyesini normalleştirir (hemoglobin üretimi için demir sayesinde) ve kan basıncını düşürür (potasyum sayesinde).
Karnabahar; A,B, C ve PP vitaminleri, sinir sistemini güçlendiren ve karaciğerde kolesterol birikimini önleyen kolin içerir. Güçlü kemikler için son derece faydalıdır. Aynı zamanda magnezyum kaynağıdır. Böylelikle iyi bir ruh haline yardımcı olur.
Karoten (kanser gelişme olasılığını azaltan), lif, folif adit ve askorbik asit (bağışıklık sisteminin ve kemik dokusunun desteklenmesi için ) içerir. Ayrıca, çok fazla C vitaminine sahip olduğu için, cildimizin sağlıklı ve güzel kalmasına yardımcı olabilir .
Üzüm, bizi bazı kanser türlerinden koruyabilen ve kolesterol seviyesini düşürebilen birçok sağlıklı organik bileşik içerir. 16 haftalık bir çalışmada, her gün 20 gram üzüm ekstresi alan 38 erkeğin kan şekeri seviyesi normalden daha düşük olduğu kanıtlandı. Kalsiyum, magnezyum, potasyum ve fosfor içeren üzüm, sağlıklı kemikler için son derece önemli bir kaynaktır.
Salatalık, asit ve toksinlerin vücuttan atılması için mükemmeldir. Ayrıca flavonoidler sayesinde serbest radikalleri temizlerler. Salatalıklar ayrıca düşük kalorili bir değere sahiptir, bu yüzden diyetinize dahil edebilirsiniz.
Bol miktarda protein içerir. Ayrıca buğdaydan 2 kat daha fazla demire sahiptir. Kalsiyum ve lifle dolu olan kinoa metabolizmanın hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.
Pazı, çok fazla miktarda K vitamini içeren (kanı temizlemeye ve pıhtılaşmasını artırmaya yardımcı olan) yeşil yapraklı bir bitkidir. Ayrıca A ve E vitaminleri, sodyum, magnezyum, kalsiyum ve demir içerir. Bu vitamin kokteyli kan dolaşımını iyileştirir, dişleri ve kemikleri güçlendirir ve vücudun virüslerle savaşmasına yardımcı olur.
Kanserin gelişimini önleyen limon, inme riskini azaltır. Vücudu toksinlerden arındırır. Etkileri o kadar kuvvetlidir ki Orta Çağ'da insanlar bu narenciye meyvesini vebadan korunmak için kullanıyordu.
Birden çok antioksidan içeren fesleğen, vücudun detoksuna yardımcı olur ve stresin etkilerini azaltır. Ayrıca fesleğenin ağrı giderici etkisi vardır.
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