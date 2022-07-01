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Vücudun yağ ihtiyacının karşılanması için fındık ve çiğ badem önerisi

01.07.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Huri Özkarabulut: - "Bitkisel yağlara alternatif olarak balık tüketimini artırabilir, yağlı tohumlarla da yağ ihtiyacımızın bir kısmını karşılayabiliriz. Aynı zamanda günlük tüketeceğimiz 10-15 fındık, çiğ badem veya 5-6 cevizle de vücudun yağ ihtiyacı karşılanabilir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Huri Özkarabulut, günlük tüketilecek 10-15 fındık, çiğ badem veya 5-6 cevizle de vücudun yağ ihtiyacının karşılanabileceğini kaydetti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özkarabulut, yağda eriyen vitaminleri vücuda alınması için az da olsa yağ tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Özkarabulut, "Bitkisel yağlara alternatif olarak balık tüketimini artırabilir, yağlı tohumlarla da yağ ihtiyacımızın bir kısmını karşılayabiliriz. Aynı zamanda günlük tüketeceğimiz 10-15 fındık, çiğ badem veya 5-6 cevizle de vücudun yağ ihtiyacı karşılanabilir." ifadelerini kullandı.

Zeytinyağı, ayçiçeği yağı, soya ve mısır özü yağı gibi omega açısından oldukça değerli olan yağların mutlaka dışarıdan alınması gerektiğine vurgu yapan Özkarabulut, şunları kaydetti:

"Eğer vegan değilseniz, doymuş yağları hayvansal gıdalardan alabilir, ekstra katı yağ tüketiminin önüne geçebilirsiniz. Ancak doymamış yağ dediğimiz omega-3 ve omega-6 yağ asitleri kolesterolü kontrol altında tutarken, ayçiçeği yağı gibi bitkisel yağların da kolesterolü düşürücü etkisi bulunuyor. Bu yüzden bu yağ çeşitlerinin mutlaka dengeli olacak şekilde dışarıdan alınması gereklidir."

Aynı zamanda yapılan araştırmalarda özellikle meme kanseri ile yağ tüketimi arasında ilişki bulunduğunu belirten Özkarabulut, çok fazla kızarmış yağ tüketimi kanser (mide) oluşma riskini artırdığının da altını çizdi.

Açıklamaya göre, günlük yaşamda ise salatalara sıvı yağ yerine ceviz koyarak veya kahvaltılarda 10-15 adet zeytin tüketerek sağlıklı yağ alımı sağlanabiliyor.

Fazla yağ tüketimi, kolesterol düzeyini artırarak damar çeperlerinde kolesterol birikimine, damarın daralmasına neden oluyor. Bu daralma kalbe giden kan miktarını azaltacağından kalp krizine neden olabiliyor.

Kalp hastalıklarını önlenmesinde, kanser riskinin azalmasında ve sağlıklı beslenmede çoklu doymamış yağların yüzde 10-25'inin omega-3 olarak alınması öneriliyor.

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