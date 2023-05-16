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Vücudunun yüzde 65'i yanan küçük Eymen'e Şanlıurfa'da doku nakli yapıldı

16.05.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da evlerinde sobanın parlamasıyla çıkan yangında vücudunun yüzde 65'i yanan 6 yaşındaki Eymen Asaf Bekçi'ye bir hayırseverin desteğiyle Şanlıurfa'da vücudundan alınan dokular nakledildi.

Sakarya'da 2 yıl önce evlerindeki sobanın parlamasıyla çıkan yangında vücudunun büyük kısmı yanan küçük Eymen, bir süre yoğun bakımda tedavi edildi.

Tedavisinin ardından vücudundaki yanık izlerini ve sorunları gidermek için farklı kentlerdeki hastanelere götürülen Bekçi, istediği sonuçları alamadı.

Eymen Asaf Bekçi'ye, Ala Hayat Minik Masumlar Derneğinin (AHMİMDER) desteğiyle Şanlıurfa'daki özel hastanede yapılan başarılı operasyonla doku nakli gerçekleştirildi.

"ÇOK MUTLUYUM"

AHMİMDER Genel Başkanı Ayşegül Aksu, AA muhabirine, dernek olarak 500'ün üzerinde yanık vakasının tedavisiyle ilgilendiklerini söyledi.

Bu operasyonun yapıldığı günün kendileri için özel bir gün olduğunu aktaran Aksu, şöyle konuştu:

"Eymen için 'Hiçbir şey yapılamaz.' denilen özellikle sol eli için gitmediğimiz profesör kalmamıştı büyükşehirlerde. Bugün o imkansız denilen elin tamamen açıldığını görmek çok gurur verici bir şey. Çok mutluyum, Kadir hocaya ve bu ameliyatta desteği olan iş insanına çok teşekkür ediyorum."

"YAKLAŞIK 1,5 AY SONRA ELLERİNİ KULLANACAK"

Ameliyatı gerçekleştiren Estetik Plastik Cerrahi ve Rekonstrüktif Uzmanı Kadir Calavul, 7 aydır Şanlıurfa'daki özel hastanede genellikle travma ve yanık hastalarının ameliyatını yaptığını ve bu ameliyatlarda başarı oranının yüksek olduğunu söyledi.

Eymen'in kendilerine geldiğinde göz kapaklarının tamamen çekildiğini, görmede, yeme içmede sorun yaşadığını, çenesinin göğsüne yapışık olduğunu dile getiren Calavul, gerçekleştirdikleri ameliyat ve doku nakliyle hastanın her iki üst göz kapağını, her iki yanak, her iki alt dudaktaki çekinti bölgelerini ve vücudunun birçok bölgesini düzelttiklerini dile getirdi.

Calavul, şunları kaydetti:

"Ameliyatımız gayet iyi geçti. Hastanın tüm parmaklarını ellerini falan hepsini açtık tahmini olarak bir buçuk ay sonra da ellerini kullanmaya başlayacak. Ondan sonra da ihtiyaçlarını artık kendisi karşılayabilecek. Daha önceden çeşitli ameliyatlar geçirmişti ama ameliyatların çoğu başarısız olmuştu, çok efektif değildi. Elleri, parmakları çok ileri derecede çekinti yapmıştı. Göz kapakları çok kötü olmuştu. Yani başarılı ameliyatlar değildi. Biz bunların hepsini düzelttik. 7 kişilik ekibimizle beş saatte bu ameliyatı gerçekleştirdik."

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