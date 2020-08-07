Vücuttaki sarkmalara estetik cerrahi ile çözüm

İSTANBUL (AA) - Medicana Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi ( Obezite ve Diyabetik Cerrahi) Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Kapu, obezite ameliyatları sonrası bazı hastalarda özellikle bacakların iç kısımlarında ve kollarda sarkma olabildiğini, bu tip durumlarda sorunun cerrahi müdahale ile kolayca giderilebildiğini bildirdi. Kapu, yaptığı açıklamada, estetik cerrahide uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Hüseyin Kapu, obezite ameliyatları sonrası bazı hastalarda özellikle bacakların iç kısımlarında ve kollarda sarkma olabildiğini, bu tip durumlarda sorunun cerrahi müdahale ile kolayca giderilebildiğini bildirdi. İşlemlerin genel anestezi altında yapıldığını ifade eden Kapu, şunları kaydetti: "Çoğunlukla bacakların iç yüzünde uzunlamasına yapılan 20-25 cm'lik kesi ile işlem gerçekleştirilmektedir. Ameliyattan sonra daha az iz kalması için en az 6 ay güneşten sakınılması gerekir. Yine bu amaçla verilecek krem en az üç ay boyunca kullanılmalıdır. Obezite ameliyatları sonrası hastaların yüzde 30 kadarında hastayı rahatsız edecek boyutta karın sarkması oluşabilir. Ameliyattan bir yıl sonra bu hastalara karın germe işlemi yapılması mümkündür. Karın germe ameliyatı, işleme bağlı olarak 2-5 saat sürebilir.

Sıklıkla iç çamaşırı altında gizlenebilen ve göbeğin 8-10 cm altında bir kesi hattı yapılır. Sezaryen izinin biraz daha uzunu gibi düşünebilirsiniz. Göbek çevresine göbek deliği transferi için ikinci bir kesi yapılır. Ameliyat bittikten sonra kesi hattı deri altından gizli dikiş ile kapatılır ve pansumanlar ile örtülür. Bölgede toplanacak fazla sıvıyı dışarı almak amacıyla dren adı verilen bir ya da iki tüp yerleştirilir. İşlem sonrasında iz kalmaması için verilecek kremin minimum 3 ay kullanılması önerilir.’’ Obezite ameliyatları sonrası bazı hastalarda kollarda sarkma olabildiğini aktaran Kapu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tip durumlarda sorun cerrahi müdahale ile kolayca giderilebilir. İşlem genel anestezi altında yapılmaktadır. Hastanede bir akşam kalmak yeterlidir. Kolun iç yüzünde uzunlamasına yapılan 10-12 cm'lik kesi ile işlem yapılır. Ameliyattan sonra daha az iz kalması için en az 6 ay güneşten sakınılması gerekir. Yine bu amaçla verilecek krem en az üç ay boyunca kullanılmalıdır. Kilo verme sonrası memedeki yağ dokusunun azalması sonucu memelerde sarkma oluşur.