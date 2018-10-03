Vücuttaki zehri yok eden tek besin

Fark ettiyseniz etrafta 'hapşuu!' sesleri yükselmeye başladı. Mevsim geçişinin yaşadığı, sıcaklık değişikliklerini iliklerimize kadar hissettiğimiz şu günlerde hastalıkların önüne geçmek, vücut direncimizi artırmak ve hücre yapımızı yenilemek için tahinin faydalarından bahsedeceğiz.
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E, B ve C vitamini açısından zengin olan tahin, hücre yapısını yenileyerek yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Antikanserojendir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek olası hastalıklara karşı direncinizi korumanızı sağlar.
Tahin aynı zamanda vücuda giren ağır metaller, radyasyon ve bazı ilaçların meydana getirdiği toksinlere ve zehirli bileşenlere karşı koruma gerçekleştirir. Adeta vücudu temizler.
Alzheimer'ı karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır. Yaşlanmaya bağlı olarak meydana gelen hafıza kayıplarını da önler. Ancak bunun için tahini düzenli bir şekilde tüketmeniz gerekmektedir.
Tahinde bulunan E vitamini vücudunuzda bulunan yara izlerinin hızlı bir şekilde kapanmasını sağlayacaktır.
İyi bir E vitamini kaynağı olması sebebiyle seks hormonları oluşmasına da katkı sağlar.
Vücut ısısını artırır ve enerji verir. Sabahları aç karnına bir yemek kaşığı tahin pekmez yendiğinde hasta olma ihtimalinizi en aza indirirsiniz.
Tahin, protein bakımından son derece zengindir. Örnekle açıklayacak olursak; iki yemek kaşığı tahinde yarım kilo biftekteki kadar protein bulunmaktadır.
Doktor onayından geçen gebeler için tahin tavsiye edilir çünkü tahinin anne sütü artırıcı etkisi vardır.
Aynı zamanda çocukların zeka gelişimi için de etkilidir. Belli bir oranda tahin ve pekmezi karıştırarak çocuklarına yedirebilirsiniz. Bu karışım kış aylarında onlara enerji vererek vücut dirençlerinin de artmasına yardımcı olacaktır.
Safra taşının ağrısız bir şekilde düşürülmesine yardımcı olur.
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