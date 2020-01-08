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  4. Vural, gençlerle deneyimlerini paylaştı

Vural, gençlerle deneyimlerini paylaştı

MALATYA HABERLERİ  | 08.01.2020 12:43 | Son Güncelleme

Doç.

Doç. Dr. Sadi Vural, gençlere donanımlı olmalarını tavsiye etti.
İnönü Üniversitesi, Malatya Teknokent, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) birlikteliği ile düzenlenen, Doç. Dr. Sadi Vural’ın konuşmacı olduğu “Japonya’da bir öğrenci, akademisyen, Türk iş adamı” konulu seminer ilgi gördü. Lise ve üniversite öğrencilerinin ilgi gösterdiği ve sorular yönelttiği Doç. Dr. Sadi Vural, samimi tecrübe ve bilgilerini gençlerle samimi bir şekilde paylaştı. Sıra dışı hayatı ile gençlere ilham verici tavsiyelerde bulunan Vural, gençlere donanımlı olmalarını tavsiye etti. Vural, “Ne kadar donanımlı olursanız, o kadar aranır olursunuz” ifadelerini kullandı.
Vural, gençlerin sorularını da cevaplandırdı.

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