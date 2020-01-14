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  4. Vuslat dizisinde flaş ayrılık! Hangi oyunu veda ediyor?

Vuslat dizisinde flaş ayrılık! Hangi oyunu veda ediyor?

DİZİ HABERLERİ  | 14.01.2020 20:51 | Son Güncelleme

Vuslat dizisinin 41. bölümünde flaş bir ayrılık yaşanacak. Ekranların sevilen dizisinde Fırat karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Baran Bölükbaşı diziye veda edecek.

Vuslat dizisinde flaş ayrılık! Hangi oyunu veda ediyor?

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; A23 Medya imzalı Vuslat dizisinin kadrosundan bir ayrılık yaşanacak. Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür'ün başrolünü paylaştıkları dizinin ana karakterlerinden Fırat'a hayat veren yakışıklı oyuncu Baran Bölükbaşı "Vuslat"a veda edecek.

Aynı zamanda müzisyen kimliğiyle de adından söz ettiren Bölükbaşı, 41. bölümde ekipten ayrılacak. Pelin Uluksar, Erdem Akakçe, Gamze Süner Atay, Murat Karasu, Osman Alkaş ve Gözde Kaya gibi oyuncuları buluşturan dizinin ana hikayesi Betül Yağsağan imzası taşıyor. Aybars Bora Kahyaoğlu ve Selman Kılıçarslan'ın yazdığı dizi 2 sezondur TRT1'de ekrana geliyor.

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Baran Bölükbaşı, vuslat dizisi,

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