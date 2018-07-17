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Wahbi Khazri St Etienne'e imza attı!

FRANSA HABERLERİ  | 17.07.2018 20:33 | Son Güncelleme

Transfer döneminde Beşiktaş'ın da istediği Wahbi Khazri'nin yeni takımı belli oldu. Wahbi Khazri, Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne'e transfer oldu.

Wahbi Khazri St Etienne'e imza attı!

Transferde ismi Beşiktaş ile de anılan Wahbi Khazri, Sunderland'den Ligue 1 ekibi St. Etienne'e transfer oldu.

Fransız ekibi, transfer için 7 milyon euro bonservis bedeli öderken, Tunuslu oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Dünya Kupası'nda Tunus ile başarılı bir grafik çizen 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Rennes'te 34 maçta 11 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Wahbi Khazri Saint Etienne

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