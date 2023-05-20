Wanda Nara'dan Mauro Icardi için olay açıklama! "Beni yordu"

Galatasaray'ın PSG'den bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla taraftarı adeta mest eden Arjantinli yıldız Mauro Icardi, saha içi performansı kadar özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Uzun yıllardır beraber olan ve bir ayrık bir barışık bir ilişki sürdüren ikili gündemden düşmezken Wanda Nara cephesinden bir açıklama geldi.

YİNE Mİ ALDATTI?

Icardi için basında çıkan 'Wanda Nara'yı yine aldattı' iddialarının ardından Nara Arjantin basınına yaptığı açıklamada, bu söylentilerin artık kendisini yorduğunu söyledi.

"SÖYLENTİLER BENİ YORDU"

Icardi'nin menajerliğini de yapan Wanda Nara, "Söylentiler beni çok yordu. Düşünmek ve araştırmak için zamanım yok. Mauro'ya hala inanıyorum" sözlerini kullandı.

"HER GÜN AĞLIYOR"

Arjantin basını geçtiğimiz günlerde, Mauro Icardi'nin planlandığı gibi kızlarının Buenos Aires'e gitmelerine izin vermediğini öne sürmüştü. Arjantin basınında yer alan haberede, Wanda Nara'nın bu olay sonrası, "Çaresiz olduğu ve her gün ağladığı" ifadeleri yer almıştı.

MAURO ICARDI'DEN YALANLAMA

Mauro Icardi ise daha sonra sosyal medya hesabından bu haberi yalanlamıştı. Yıldız golcü, kızlarının Wanda Nara'yı gördüğünü ve ardından İstanbul'a gittiklerini söylemişti. Icardi, "Wanda'yı 10 gün önce izinli olduğu günlerde gördüler ve İstanbul'a gittiler" ifadelerini yazmıştı.



