Wanda Nara: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de forma giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İtalyan basınına özel bir röportaj veren Wanda Nara, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Nara, "Icardi'nin başarısın altında yatan en önemli faktör profesyonelliği. Mesela maçtan önce asla seks yapmayız. Sadece maçtan sonra ve o da maç iyi giderse. Eğer mağlup olmuşlarsa yüzüme bile bakmak istemiyor. O, gerçek bir profesyonel" dedi.

Sözlerini sürdüren Icardi'nin eşi Nara, "Icardi eğer kazanmışsa o zaman bazı sürprizlerimiz olabiliyor. Çok fazla detay vermek istemiyorum ama uzun süre uyumuyoruz" ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki Arjantinli forvet bu sezon 17 maçta 13 gol atma başarısı gösterdi.

Icardi'nin aynı zamanda menajerliğini yapan Wanda Nara, Instagram'dan dikkat çekici paylaşımlar yapmaya devam ediyor.



