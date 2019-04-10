Warning filminin kadrosu tamam!

Filmin oyuncu kadrosunda 2011 yapımı “Ben Dört Numara”dan hatırladığımız Alex Pettyfer, “Mumya” ve “Yakalandın!” filmlerinde rol alan Annabelle Wallis, “Hung” dizisinin üç Altın Küre adayı yıldızı Thomas Jane, geçtiğimiz sene “Midnight Sun”da izlediğimiz genç yıldız Patrick Schwarzenegger, “En İyi Arkadaşım Evleniyor” ve “An Ideal Husband” filmleriyle iki kez Altın Küre’ye aday gösterilen İngiliz aktör Rupert Everett, Polonya’nın Oscar adayı “Soğuk Savaş” ile yıldızı parlayan Tomasz Kot, “Oyun Gecesi”nde boy gösteren Kylie Bunbury, 2016 yapımı “Raw” ile tanınan genç aktris Garance Marillier, Alice Eve, Benedict Samuel, Charlotte Le Bon gibi isimler yer alıyor. Çekimlerine başlanan filmin yönetmen koltuğunda Agata Alexander otururken, senaryoya yönetmen Alexander ile birlikte Rob Michaelson ve Jason Kaye imza atıyor.

Hikaye detayları henüz tam olarak bilinmeyen “Warning”, birbiriyle bağlantılı kısa hikayelerle yalnızlığı, hayatın ve ölümün anlamını irdeliyor. Yakın gelecekteki Dünya’da geçen bu hikayelerde birbirinden tamamen farklı hayatlar çarpışıyor. Filmin vizyon tarihi belirsizliğini koruyor.

