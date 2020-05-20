Watford'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Watford'dan yapılan yazılı açıklamada, bir futbolcu ve iki çalışanın testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Kulüp, test sonuçları pozitif çıkanların isimlerini açıklamayacağını belirtti. Test sonucu pozitif çıkanların 7 gün karantinada kalacağı ve sonrasında tekrar test yaptıracakları açıklandı.

Daha önce yapılan açıklamada, Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan testlerde, isimleri verilmeyen 3 kulüpten 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı. İngiltere Premier Lig'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 kişiden birinin Burnley'in yardımcı antrenörü Ian Woan olduğu açıklanmıştı.

(AA)