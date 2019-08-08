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Watford'dan rekor kıran transfer: Ismaila Sarr

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.08.2019 19:28 | Son Güncelleme

Premier Lig ekibi Watford, Rennes forması giyen Senegalli kanat oyuncusu Ismaila Sarr'ı kulüp transfer rekoru kırarak kadrosuna kattı.

Watford'dan rekor kıran transfer: Ismaila Sarr

Watford Kulübü, 21 yaşındaki Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüp tarafından transferin maliyetine ilişkin bilgi paylaşılmadı. İngiltere basını ise Sarr'ın 30 milyon sterlin bonservis bedeliyle Watford'a imza attığını öne sürdü.

Rennes'de geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Sarr, çıktığı 50 maçta 13 gol kaydetti.


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Ismaila Sarr watford rennes

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