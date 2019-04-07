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Watford, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) finale yükseldi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.04.2019 21:09 | Son Güncelleme

İngiltere'de FA Cup yarı final maçında Watford, Wolverhampton karşısında efsane bir geri dönüşün altına imza attı ve Manchester City'nin finalde rakibi oldu.

Watford, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) finale yükseldi

İngiltere Federasyon Kupası'nda Watford, normal süresi 2-2 tamamlanan maçta Wolverhampton Wanderers'ı uzatma devreleri sonucu 3-2 yenerek finale yükseldi.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan kupanın yarı final mücadelesinde Watford ile Wolverhampton karşılaştı.

Wolverhampton, 36. dakikada Matt Doherty ve 62. dakikada Raul Jimenez'in golleriyle ilk devreyi 2-0 önde kapattı. Watford, 79. dakikada Gerard Deulofeu ve 90+4. dakikada penaltıdan Troy Deeney'nin kaydettiği gollerle durumu 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresi 2-2 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Mücadelenin 104. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Deulofeu, Watford'a 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Watford, 18 Mayıs'ta oynanacak finalde Manchester City'nin rakibi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
watford Wolverhampton Wanderers ingiltere federasyon kupası

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